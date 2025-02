Nando Depalo in piazza a Bari con i lavoratori del settore telecomunicazioni

C'era anche il consigliere comunale di Sinistra Italiana Giovinazzo,, ieri, 3 febbraio, in piazza Libertà a Bari per dire no al tentativo di accordo sul contratto collettivo nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore delle telecomunicazioni (call center soprattutto).«Oggi (ieri, ndr) in piazza per dire NO al CCNL Assocontact-Cisal! Un contratto che toglie diritti, riduce salari e abbassa la dignità dei lavoratori del settore telecomunicazioni. Non si baratta la dignità! Contratto vero, salario giusto, diritti garantiti!», è stata la sua netta presa di posizione contro la proposta del governo di centrodestra e delle associazioni degli imprenditori del settore.«Questo contratto - aveva spiegato Depalo sin dallo scorso fine settimana anche attraverso i canali social - non è né innovativo, né migliorativo, né trasformativo! È solo un favore alle aziende a discapito dei lavoratori! -20% sul costo del lavoro, taglio dei diritti e salari sempre più bassi, ignorato il voto democratico dei lavoratori».Il nuovo contratto è stato sin qui sottoscritto dalla sola CISAL e ad avversarlo sono non solo CGIL, CISL e UIL, ma anche UGL e le USB.