Agente Polizia Locale ferito: la solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo

Depalo: «Grazie per impegno e dedizione al servizio»

Sta inevitabilmente facendo rumore a livello cittadino ed extracomunale il ferimento di un agente delladurante un inseguimento ad un motociclo il cui centauro non si era fermato all'alt.Tante le manifestazioni di solidarietà all'agente che dovrà anche subire un intervento chirurgico: «A nome mio e della sezione di Sinistra Italiana Giovinazzo - scrive sui canali social il consigliere comunale-, esprimo solidarietà all'agente della Polizia Locale ferito durante l'inseguimento nei pressi di via Bitonto. Gli auguriamo pronta guarigione e lo ringraziamo per l'impegno e la dedizione al servizio della comunità».