ASD Cuban Club Bari presenta la XVI edizione del suo evento storico

2 Agosto – Serata di magia e grandi emozioni

3 Agosto – Spettacolo, talento e grandi nomi della danza

La Asd Cuban Club Bari,, è lieta di annunciare la, che si terrà il. Due serate imperdibili, ricche di spettacolo, musica dal vivo e grandi ospiti del panorama artistico nazionale e internazionale.La conduzione dell'evento sarà affidata a, volto noto e amato per la sua energia e capacità comunicativa.La serata si aprirà con uno show mozzafiato a cura del, che presenterà coreografie spettacolari, frutto di passione, tecnica e preparazione.Seguirà un momento magico firmato da, stella emergente nel mondo delle danze latine e recente protagonista del programma, accompagnata dal talentuoso ballerinoGran finale con la straordinaria voce di, che regalerà al pubblico un concerto emozionante con la sua musica dal vivo accompagnata dalle coreografie degli atleti agonisti della ASD.La seconda serata vedrà salire sul palco, che presenterà uno, ma anche alcuni tra i protagonisti più amati di: l'elegantee il carismatico, in un'esibizione che promette emozioni intense e coinvolgenti.A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di, maestro e coreografo del programma "Ballando con le stelle", che si esibirà accanto ad, in una performance unica e carica di intensità.Ospite d'eccezione e testimonial dell'evento sarà, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana, che impreziosirà la serata con la sua presenza.La giovaneinterpreterà il brano "" di Giorgia, con la supervisione artistica della maestra, che l'ha accompagnata nel suo percorso.Torneranno sul palco anche, con un nuovo show spettacolare che confermerà il loro talento e affiatamento.La musica dal vivo sarà protagonista grazie ai, band nota per la sua capacità di coinvolgere il pubblico come "sesto elemento" del gruppo: si canterà, si ballerà e ci si emozionerà sulle note dei grandi successi dagli anni '60 ad oggi, per un viaggio musicale che abbraccia generazioni diverse.Un evento imperdibile, che unisce professionalità, passione e puro spettacolo: lasi conferma appuntamento di punta dell'estate barese.