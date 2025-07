“Ballando con le Stelle Live - Giovinazzo 2025” nel weekend del 2 e 3 agosto

Un weekend entusiasmante nel segno della musica, del ballo e dell'intrattenimento a Giovinazzo: grande attesa per "Ballando con le Stelle Live - Giovinazzo 2025", le due serate organizzate dall'associazione Cuban Club Bari, guidata da Antonella Illuzzi. Un evento che unisce il meglio del panorama televisivo italiano con il talento locale, in un mix irresistibile di arte, energia e passione.Primo appuntamento fissato per sabato 2 agosto, con l'emozione musicale della serata inaugurale con Manuela Villa. Domenica 3 agosto Piazza Vittorio Emanuele II sarà teatro di una vera e propria celebrazione della danza e dello spettacolo, con i talenti di "Ballando con le Stelle".Sul palco sfileranno nomi di assoluto rilievo: Anastasia Kuzmina, vincitrice di "Ballando con le Stelle" nel 2012, volto amato del programma di Milly Carlucci e attrice nella nuova serie "Vita da Carlo"; Luca Favilla, ballerino e maestro fisso dello stesso programma, che ha incantato il pubblico con le sue performance eleganti e tecniche; e Carlo Aloia, coreografo internazionale, già primo ballerino per la compagnia americana Burn the Floor, che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo.Accanto a loro, a rappresentare il talento emergente della danza italiana, si esibirà Raffaella Mitaritonna, giovanissima ballerina di soli 17 anni, promessa delle danze latine cresciuta proprio con la guida di Antonella Illuzzi. Finalista a competizioni mondiali e protagonista dell'edizione 2024-25 del programma "Amici", Raffaella incarna lo spirito e il successo della scuola Cuban Club, di cui è fiore all'occhiello.A rendere ancora più esclusiva la serata la presenza della testimonial ufficiale Matilde Brandi, storica prima ballerina della Rai e volto amatissimo dal pubblico italiano. La sua presenza è un omaggio alla grande tradizione della danza televisiva e al ruolo fondamentale che le scuole come il Cuban Club svolgono nella formazione dei nuovi talenti.La direzione artistica dell'evento è affidata ad Antonella Illuzzi, punto di riferimento nella promozione della danza sportiva sul territorio pugliese e nazionale. Con un curriculum da atleta Master, maestra e ufficiale di gara FIDESM, Illuzzi è una professionista riconosciuta a livello internazionale. Sotto la sua guida, il Cuban Club ha affiancato atleti di altissimo livello, promosso progetti scolastici, attivato gruppi di animazione e soprattutto creato una rete culturale viva e dinamica.Per chiudere con energia e vivacità, prevista sul palco l'esibizione della band Banana's RepubliQ.Le serate saranno condotte da Tommy De Ceglie, volto teatrale e cinematografico noto anche per il film "Per lanciarsi dalle stelle" su Netflix, che saprà accompagnare con ironia e stile le numerose esibizioni previste.Per maggiori informazioni e prenotazioni:• 348 795 2288• 342 094 5200• Sede Cuban Club - Via del Ciuccio SNC, Giovinazzo