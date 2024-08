Il "Summer Tour 2024" di Paolo Belli fa tappa a Giovinazzo. L'appuntamento con il cantante e la sua Big Band è per il 21 agosto a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 21Il concerto si inserisce nel cartellone degli eventi in programma per la festa in onore della Madonna SS. di Corsignano., un mix irresistibile di musica, canzoni e parole che appassiona e rende protagonista il suo pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera che dura ormai da 35 anni.Paolo Belli porta sul palco uno show con i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro.Biglietti, con posto assegnato, on line su vivaticket.com https://bit.ly/21agostoPaoloBelli e in piazza Vittorio Emanuele II n.63 (Sede del Comitato Feste Patronali - Municipio) dalle 18.30 alle 21.00Per maggiori informazioni