Tappa a Giovinazzo per il “Road to Battiti”: c'è la data

Sabato prossimo,, comincia il viaggio verso l'edizione numero 22 del "", che quest'anno presenterà importanti a novità, a partire dall'attesissimo approdo su, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Per tutte le novità sulla prossima edizione bisognerà attendere ancora qualche settimana ma intanto è già tempo di "", il radio live show di, che attraverserà la Puglia in lungo e in largo.Dieci le tappe: si parte sabato 4 maggio da, poi il tour toccherà(11 maggio),(12 maggio),(18 maggio),(19 maggio),(25 maggio),(26 maggio),(1 giugno),(2 giugno) e infine il 4 luglioOspiti di Radio Norba i grandi protagonisti dell'estate italiana con, in ordine sparso, A, gli. Tutte le info saranno svelate di settimana in settimana ascoltando Radio Norba o seguendo i canali ufficiali della radio del sud.In ogni tappa il radio live show inizierà alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, divertimento e naturalmente la straordinaria partecipazione dell'artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa esibizione dell'artista per la "performance on the road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del "Radio Norba Cornetto Battiti Live".Insomma, la musica inizia a pulsare con Radio Norba e con i grandi artisti dell'estate italiana.L'accesso al "Road to Battiti" è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.