Gli eventi del fine settimana a Giovinazzo

Fede, tradizione e musica animeranno il fine settimana giovinazzese a partire dalla serata di sabato 30 settembre.Si iniziacon l'attesissima(in foto una passata edizione), organizzata dalla Pro Loco APS guidata da Franecesco Martini. Un modo per riscoprire un prodotto della tradizione giovinazzese poco conosciuto oltre i confini cittadini e che invece l'associazione di piazza Umberto I vuol proporre come vera e propria eccellenza. Si proseguirà per tutta la serata sino a mezzanotte., una delle solennità autunnali più sentite a Giovinazzo. La processione seguirà il seguente itinerario: partendo dalla Concattedrale, transiteràda p.zza Duomo, via S. Giacomo, p.zza Benedettine, via Spirito Santo, p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza V. Emanuele II, p.zza Umberto I, p.zza Costantinopoli per giungere alla Chiesa Maria SS. di Costantinopoli.Domenica mattina, 1° ottobre, dalle 11.00, sarà la volta del, evento conclusivo del cartellone comunale "Giovinazzo Estate". Ad esibirsi gratuitamente in due differenti punti del perimetro dell'agorà giovinazzese saranno Vito Della Valle di Pompei e Francesco Giancaspro.Si chiude a sera, sempre, con le celebrazioni in onore della Madonna del Rosario. Si parte alle 11.15 nella Collegiata dello Spirito Santo con la messa solenne e la Supplica alla Beata Vergine. Poi a sera la processione della sacra effige che partirà da San Domenico e si dipanerà per le vie della città.