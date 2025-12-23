Oltre Lirica Music Festival
Oltre Lirica Music Festival
Musica

Torna a Giovinazzo l'"Oltre Lirica Music Festival": il programma

Prima serata prevista per sabato 27 dicembre

Giovinazzo - martedì 23 dicembre 2025
Dopo il successo delle edizioni passate, la lirica torna anche per questo Natale a Giovinazzo. Da sabato 27 a martedì 30 dicembre, nella Sala San Felice, si susseguiranno
quattro appuntamenti dell'ottava edizione della rassegna "Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25", organizzata dell'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto che riunisce in un progetto culturale territoriale i comuni di Giovinazzo, Bitonto e Palo del Colle. Quattro serate 'Christmas Edition' che rientrano nella rassegna "Natale al centro Giovinazzo 2025" organizzata dal Comune di Giovinazzo.

IL PROGRAMMA
Prima serata sabato 27 dicembre, alle 20.30, alla Sala San Felice", con il concerto 'Non ti scordar di me… 150 anni di Ernesto De Curtis': in scena l'ensemble dei "Cameristi di Oltre Lirica" con il soprano Serena Grieco e il tenore Gianni Leccese. Al pianoforte Emanuele Petruzzella. L'ingresso è libero previa prenotazione.

Il giorno dopo – domenica 28 dicembre, sempre alla San Felice alle 20.30, il programma prevede il concerto "Vincenzo Bellini sublime e tragico", protagonisti ancora i "Cameristi di Oltre Lirica" con i soprani Angela Cuoccio e Marzia Saba Rizzi, il tenore Wang Shunke, il baritono Shen Huang. Interverrà anche il coro "Alter Chorus", diretto dal maestro Antonio Allegretta. Al pianoforte Martino Boscia. Il concerto sarà preceduto, alle 19.30, da una riflessione a cura della Fidapa BPW Italy, sezione di Giovinazzo, sul tema " Bellini e le sue donne", cui seguirà una performance coreografica della scuola di balletto 'Coreutica' con la ballerina Federica Linsalata. Anche in questo caso ingresso libero su prenotazione.

Lunedì 29 dicembre, alle 20.30, sempre alla San Felice, si terrà il concerto per due pianoforti 'Appassionata', con Ettore Papadia e Cecilia Airaghi; in esecuzione le opere di Sergei Vasilyevich Rachmaninoff Suite N°1 Op. 5 e "Danze sinfoniche" Op.45 ( per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760).

Gli stessi riferimenti valgono per martedì 30 dicembre, stesso luogo e stessa ora, per il concerto ' Ok Napulità ', omaggio a Renato Carosone con la "ContrOrchestra Big Band"; direttore Vito Vittorio Desantis (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760).

'Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25' si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema.
