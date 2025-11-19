Eventi e cultura
Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, Palo e Bitonto: oggi la presentazione
Ci sarà l'assessora Piscitelli a Palazzo Gentile per l'incontro con la stampa
Giovinazzo - mercoledì 19 novembre 2025
Questa mattina, mercoledì 19 novembre, alle 11, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile a Bitonto, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione dell'"Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25", rassegna musicale (ma non solo) che mette insieme i tre comuni pugliesi di Bitonto, Giovinazzo e Paolo del Colle, organizzata dell'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto.
Interverranno alla presentazione il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, l'assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, l'assessore alla Cultura del Comune di Palo del Colle Sabrina Piccininni, il direttore del Museo di arte sacra di Bitonto don Michele Bellino, il direttore dei servizi turistici e culturali di ArtWork Giovanni Colonna, la presidente dell'associazione "Angeli Eventi ETS" Angela Cuoccio, il direttore artistico della rassegna Gianni Leccese.
