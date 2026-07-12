Chiusura al traffico lungomare Ponente e ZTL: il VIDEO del sindaco di Giovinazzo

Sarà attiva dalle 20.00 alla mezzanotte di ogni giorno la nuovache interesserà l'area tra. Una chiusura che non piace a qualche commerciante, ma che prova a tutelare i residenti delle Quattro Fontane che si erano a lungo lamentati della presenza costante di auto nel quartiere e chi arriva da fuori, in modo da godere della vista di Cala Porto e del profilo della città vecchia in totale sicurezza. I residenti delle Quattro Fontane potranno richiedere pass per parcheggiare auto oltre le 20.00.A spiegare come andranno le cose secondo il progetto dell'amministrazione comunale è stato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, in un video che riproponiamo sotto il nostro scritto.