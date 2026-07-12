Chiusura Lungomare Marina Italiana. <span>Foto Comune di Giovinazzo</span>
Chiusura Lungomare Marina Italiana. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Chiusura al traffico lungomare Ponente e ZTL: il VIDEO del sindaco di Giovinazzo

Sollecito: «La passeggiata più bella di Giovinazzo andava messa in sicurezza»

Giovinazzo - domenica 12 luglio 2026
Sarà attiva dalle 20.00 alla mezzanotte di ogni giorno la nuova Zona a Traffico Limitato che interesserà l'area tra Piazza Porto ed il primo tratto del lungomare Marina Italiana. Una chiusura che non piace a qualche commerciante, ma che prova a tutelare i residenti delle Quattro Fontane che si erano a lungo lamentati della presenza costante di auto nel quartiere e chi arriva da fuori, in modo da godere della vista di Cala Porto e del profilo della città vecchia in totale sicurezza. I residenti delle Quattro Fontane potranno richiedere pass per parcheggiare auto oltre le 20.00.
A spiegare come andranno le cose secondo il progetto dell'amministrazione comunale è stato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, in un video che riproponiamo sotto il nostro scritto.



  • Zona a Traffico Limitato Giovinazzo
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