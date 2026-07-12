Festa esterna di San Francesco di Paola: programma ed itinerario processione

IL PROGRAMMA DEL 12 LUGLIO

Festa esterna del Taumaturgo di Paola

Ancora una festa religiosa a Giovinazzo, ancora fede e tradizione che si intersecano.Si terrà quest'oggi, 12 luglio, la festa esterna in onore del Taumaturgocon un fitto cartellone di eventi liturgici e popolari varato dall'guidata dal priore Nino Marzella, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago. Questo il programma odierno e l'itinerario della processione della sacra effigie con imbarco e sbarco in Cala Porto ad evocare il miracolo di Messina.Ore 18.00 - Giro per le strade cittadine della Premiata Bassa Musica Tradizionale di Molfetta.Ore 19.00 - In piazza Benedettine, santa messa solenne presieduta da padre Pasquale Rago. Animazione musicale affidata alla Corale Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico. Nel corso della celebrazione sarà benedetta la corona floreale donata dal gruppo ANMI Giovinazzo per la commemorazione dei caduti dispersi in mare.Al termine processione della sacra effigie.Ore 21.00 - Sbarco dell'effigie salutata da giochi pirotecnici e rientro nella chiesa di San Giovanni Battista da Cala Porto, via Marina, via Galdi, piazza Costantinpoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, piazza Benedettine.