Cronaca
Festa esterna di San Francesco di Paola: programma ed itinerario processione
Santa messa alle 19.00 in piazza Benedettine. Alle 21.00 lo sbarco in Cala Porto
Giovinazzo - domenica 12 luglio 2026
Ancora una festa religiosa a Giovinazzo, ancora fede e tradizione che si intersecano.
Si terrà quest'oggi, 12 luglio, la festa esterna in onore del Taumaturgo San Francesco di Paola, con un fitto cartellone di eventi liturgici e popolari varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine guidata dal priore Nino Marzella, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago. Questo il programma odierno e l'itinerario della processione della sacra effigie con imbarco e sbarco in Cala Porto ad evocare il miracolo di Messina.
Ore 18.00 - Giro per le strade cittadine della Premiata Bassa Musica Tradizionale di Molfetta.
Ore 19.00 - In piazza Benedettine, santa messa solenne presieduta da padre Pasquale Rago. Animazione musicale affidata alla Corale Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico. Nel corso della celebrazione sarà benedetta la corona floreale donata dal gruppo ANMI Giovinazzo per la commemorazione dei caduti dispersi in mare.
Al termine processione della sacra effigie.
ITINERARIO: chiesa San Giovanni Battista, via San Giacomo, piazza Duomo, via Marina, Cala Porto e arrivo sulla banchina di Ponente. L'effigie sarà imbarcata sulle imbarcazioni della "Massimo Cervone" e portata sino all'ingresso dell'area portuale, dove sarà lanciata la corona a memoria dei dispersi in mare.
Ore 21.00 - Sbarco dell'effigie salutata da giochi pirotecnici e rientro nella chiesa di San Giovanni Battista da Cala Porto, via Marina, via Galdi, piazza Costantinpoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, piazza Benedettine.
Si terrà quest'oggi, 12 luglio, la festa esterna in onore del Taumaturgo San Francesco di Paola, con un fitto cartellone di eventi liturgici e popolari varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine guidata dal priore Nino Marzella, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago. Questo il programma odierno e l'itinerario della processione della sacra effigie con imbarco e sbarco in Cala Porto ad evocare il miracolo di Messina.
IL PROGRAMMA DEL 12 LUGLIOFesta esterna del Taumaturgo di Paola
Ore 18.00 - Giro per le strade cittadine della Premiata Bassa Musica Tradizionale di Molfetta.
Ore 19.00 - In piazza Benedettine, santa messa solenne presieduta da padre Pasquale Rago. Animazione musicale affidata alla Corale Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico. Nel corso della celebrazione sarà benedetta la corona floreale donata dal gruppo ANMI Giovinazzo per la commemorazione dei caduti dispersi in mare.
Al termine processione della sacra effigie.
ITINERARIO: chiesa San Giovanni Battista, via San Giacomo, piazza Duomo, via Marina, Cala Porto e arrivo sulla banchina di Ponente. L'effigie sarà imbarcata sulle imbarcazioni della "Massimo Cervone" e portata sino all'ingresso dell'area portuale, dove sarà lanciata la corona a memoria dei dispersi in mare.
Ore 21.00 - Sbarco dell'effigie salutata da giochi pirotecnici e rientro nella chiesa di San Giovanni Battista da Cala Porto, via Marina, via Galdi, piazza Costantinpoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, piazza Benedettine.