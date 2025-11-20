Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo

Bitonto, Palo del Colle edi nuovo insieme, per il terzo anno consecutivo, in partnership in un festival dedicato alla musica, ma non solo: occasionerassegna giunta alla sua ottava edizione e nata grazie a una felice intuizione dell'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto.La rassegna è stata presentata ieri, 19 novembre, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto. Un'iniziativa capace di fare sistema tra realtà differenti, con 11 appuntamenti sparsi tra i tre territori, tra il 27 novembre e il 30 dicembre, in location significative delle tre aree: otto concerti, il vernissage di una mostra, la presentazione di libro, un talk show, e un nuovo passo verso la realizzazione di una rassegna concettualmente e territorialmente ampia, come ampio è il suo ambito culturale.L'associazione che organizza l'appuntamento, nata nel giugno 2018 a Grottaglie con una messa in scena fantasmagorica della "Tosca" di Puccini nel teatro naturale della Cave di Fantiano - oltre 1300 gli spettatori di quella serata – persegue infatti l'obiettivo della creazione, nel Sud Italia, "di una rassegna multi-territoriale capace di promuovere la Puglia a livello internazionale", spiegano ancora i due artisti ideatori della rassegna, Angela Cuoccio e Gianni Leccese.Un festival musicale divenuto in realtà contenitore, ha introdotto il direttore artistico Gianni Leccese illustrando i partner strategici di questa edizione. "Un progetto che costituisce motivo di orgoglio per il nostro territorio", ha spiegato Dalila Cariello, assessore alla Programmazione e agli eventi del Comune di Bitonto. "Un festival non solo musicale e multi-territoriale che conferisce importanza alla nostra comunità e valorizza la Puglia". Anche Giovinazzo partecipa con gioia alla rassegna, ha aggiunto l'assessore alla Cultura del comune in questione,In linea Sabrina Piccininni, assessore alla Cultura di Palo del Colle: "Siamo anche noi lieti di partecipare a una manifestazione che dà lustro alla cultura pugliese e al nostro territorio"."Oltre Lirica", non un calendario di appuntamenti "ma un laboratorio di connessioni in cui l'arte, la musica e il pensiero critico si intrecciano creando occasioni di scambio e di incontro intergenerazionale" - Giovanni Colonna, direttore dei Servizi culturali e turistici di ArtWork – "in un territorio ricco di bellezza da raccontare. Perché i luoghi non vissuti attraverso una proposta culturale sono contenitori vuoti". Luoghi identitari, centri storici, spazi rigenerati: "Così la nostra rassegna, che mira a incrementare ancora la rete tra associazioni che operano sul territorio dei tre comuni", ha concluso la presidente di "Angeli Eventi ETS", Angela Cuoccio, "contribuisce a rafforzare per la Puglia il ruolo di destinazione privilegiata del turismo culturale, tutto l'anno".Il festival si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro". Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema. Sponsor tecnici "Il tarallino d'oro" e l'associazione "Davide delle Cese".