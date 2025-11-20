Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo

Oltre Lirica Music Festival - presentazione
Piscitelli: "La nostra città ha tradizione musicale consolidata"

Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo di nuovo insieme, per il terzo anno consecutivo, in partnership in un festival dedicato alla musica, ma non solo: occasione l'"Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25", rassegna giunta alla sua ottava edizione e nata grazie a una felice intuizione dell'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto.

La rassegna è stata presentata ieri, 19 novembre, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto. Un'iniziativa capace di fare sistema tra realtà differenti, con 11 appuntamenti sparsi tra i tre territori, tra il 27 novembre e il 30 dicembre, in location significative delle tre aree: otto concerti, il vernissage di una mostra, la presentazione di libro, un talk show, e un nuovo passo verso la realizzazione di una rassegna concettualmente e territorialmente ampia, come ampio è il suo ambito culturale.

L'associazione che organizza l'appuntamento, nata nel giugno 2018 a Grottaglie con una messa in scena fantasmagorica della "Tosca" di Puccini nel teatro naturale della Cave di Fantiano - oltre 1300 gli spettatori di quella serata – persegue infatti l'obiettivo della creazione, nel Sud Italia, "di una rassegna multi-territoriale capace di promuovere la Puglia a livello internazionale", spiegano ancora i due artisti ideatori della rassegna, Angela Cuoccio e Gianni Leccese.

Un festival musicale divenuto in realtà contenitore, ha introdotto il direttore artistico Gianni Leccese illustrando i partner strategici di questa edizione. "Un progetto che costituisce motivo di orgoglio per il nostro territorio", ha spiegato Dalila Cariello, assessore alla Programmazione e agli eventi del Comune di Bitonto. "Un festival non solo musicale e multi-territoriale che conferisce importanza alla nostra comunità e valorizza la Puglia". Anche Giovinazzo partecipa con gioia alla rassegna, ha aggiunto l'assessore alla Cultura del comune in questione, Cristina Piscitelli: "La nostra città ha una tradizione musicale consolidata, il festival è di alto livello e si inserisce nella nostra programmazione natalizia. Il nostro contributo non mancherà".

In linea Sabrina Piccininni, assessore alla Cultura di Palo del Colle: "Siamo anche noi lieti di partecipare a una manifestazione che dà lustro alla cultura pugliese e al nostro territorio".
"Oltre Lirica", non un calendario di appuntamenti "ma un laboratorio di connessioni in cui l'arte, la musica e il pensiero critico si intrecciano creando occasioni di scambio e di incontro intergenerazionale" - Giovanni Colonna, direttore dei Servizi culturali e turistici di ArtWork – "in un territorio ricco di bellezza da raccontare. Perché i luoghi non vissuti attraverso una proposta culturale sono contenitori vuoti". Luoghi identitari, centri storici, spazi rigenerati: "Così la nostra rassegna, che mira a incrementare ancora la rete tra associazioni che operano sul territorio dei tre comuni", ha concluso la presidente di "Angeli Eventi ETS", Angela Cuoccio, "contribuisce a rafforzare per la Puglia il ruolo di destinazione privilegiata del turismo culturale, tutto l'anno".

Il festival si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro". Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema. Sponsor tecnici "Il tarallino d'oro" e l'associazione "Davide delle Cese".
