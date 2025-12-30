L'Oltre Lirica Music Festival chiude a Giovinazzo con l'omaggio a Renato Carosone

Ultima tappa a Giovinazzo, questa sera, martedì 30 dicembre, per l'ottava edizione della rassegnaprogetto culturale diffuso - organizzato dall'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto - che mette insieme i comuni di Bitonto, Palo del Colle e, appunto, Giovinazzo.In programma infatti alle 20.30 nella sala comunale "San Felice", per la "Christmas Edition" (rientrante nella rassegna "Natale al centro Giovinazzo 2025") –con laDirettore Vito Vittorio Desantis (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760)."Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25" si avvale del contributo di Fondazione Puglia e del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema.