"Oltre Lirica Music Festival", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento

Un grande concerto per due pianoforti per la terza tappa a Giovinazzo, questa sera, lunedì 29 dicembre, dell'ottava edizione della rassegnaprogetto culturale diffuso - organizzato dall'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto - che mette insieme i comuni di Bitonto, Palo del Colle e, appunto, Giovinazzo.Nuovo appuntamento infatti "Christmas Edition" – rientrante nella rassegna– nella sala comunale "San Felice": titolo della serata, in programma dalle 20.30 in poi, "Appassionata". Al piano Ettore Papadia e Cecilia Airaghi con le opere di Sergei Vasilyevich Rachmaninoff Suite N°1 Op. 5 e "Danze sinfoniche" Op.45 (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760)., stesso luogo e stessa ora, in programma inveceomaggio a Renato Carosone con la "ContrOrchestra Big Band". Direttore Vito Vittorio Desantis (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760)."Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25" si avvale del contributo di Fondazione Puglia e del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema.