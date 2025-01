Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, il bilancio del direttore artistico

5 foto Oltre Lirica Music Festival - Christmas Edition a Giovinazzo

svoltosi a Giovinazzo per il terzo anno consecutivo, ha registrato un rilevante successo di pubblico. L'organizzazione è stata a cura dell'Associazione Angeli Eventi Ets, con il patrocinio della Città metropolitana di Bari, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle.Il festival si è svolto in partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico "Nicola Fornelli" Bitonto, U.T.E. "Domenico Pastoressa" Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Giovinazzo, associazione culturale "Symposium" di Bitonto e Cooperativa sociale "Ulixes".La peculiarità musicale e stilistica, dall'alto valore culturale, che ha avvolto le tre serate,, è stata apprezzata da appassionati e cultori di musica dal vivo a tutto tondo. È stata questa la settima edizione (quattro svoltesi a Grottaglie e tre a Bitonto/Giovinazzo/Palo del Colle) di una rassegna musicale che ha trovato espressione massima nella passione e nell'impegno profusi da Angela Cuoccio, presidente dell'Associazione Angeli Eventi Ets, e di Gianni Leccese, direttore artistico della prestigiosa rassegna musicale. Per tracciare un bilancio sull'edizione del dicembre 2024 dell'Oltre Lirica Festival abbiamo sentito il direttore artisticoLa Christmas Edition di "Oltre lirica Music Festival" è l'ultima sezione del nostro Festival che dedichiamo alla città di Giovinazzo. La programmazione è varia e spazia tra diversi generi musicali per raccogliere il maggior bacino d'utenza possibile. Mi preme rammentare che Giovinazzo è l'unico comune dove Angeli eventi Ets può osare, per così dire, questa formula. Il programma ha contemplato nella prima serata il jazz e la musica contemporanea di Andrew McCormack, nella seconda il ricercatissimo repertorio da camera di due geni italiani della musica lirica come Verdi e Puccini, certamente più conosciuti come operisti. In fine, nell'ultima, un classicissimo concerto per voci di tenore.Sorprendentemente ogni serata ha avuto un grosso ritorno di pubblico, come del resto siamo sempre abituati a costatare da tre anni a questa parte. In tutte le serate abbiamo registrato sempre sold out, con punte ben oltre la capienza della San Felice per quella su Verdi e Puccini. Chiaramente la più gradita è stata la serata dei tenori: infatti, è stato richiesto il tris di alcuni brani.Sì, un quasi sold out anche per la serata a pagamento. Angeli Eventi si occupa anche di audience engagement e quindi valuta con molta attenzione come, quanto e quando inserire un evento a pagamento. Tutto questo serve ad abituare il pubblico ad eventi di qualità realizzati anche in provincia.Più che positivo! Su nove eventi programmati in totale, abbiamo registrato cinque sold out tra Bitonto, Palo Del Colle e Giovinazzo, con ben oltre le milletrecento presenze di pubblico. Per questo dobbiamo ringraziare tantissimo la sensibilità delle amministrazioni comunali e delle associazioni che stringono partenariato con noi. Uno degli ingredienti per questo successo è il dialogo, l'altro...quello segreto... lo teniamo per noi!