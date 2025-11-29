Oltre Lirica Music Festival, Picicco e Mortellaro protagonisti a Bitonto

Dopo la "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Rinaldi (evento a pagamento), e la presentazione del libro, questa sera terzo appuntamento con la rassegnache coinvolgerà i comuni di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo.nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, a Bitonto, alle 20.15, concerto "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi. Di scena l'Ensemble Gershwin: Fabrizio Signorile violino solista e concertatore, violino 1 Alessandro Fiore, violino II Liliana Troia Corsignano, viola Francesco Capuano, violoncello Elia Ranieri, contrabbasso Giuseppe Latrofa (evento a pagamento, per info e prenotazioni www.oltrelirica.it e 328.4561760).Domenica 30, ancora, vernissage e convegno alle 10.30 per la mostra fotograficadel fotogiornalista Saher Alghorra: appuntamento presso le "Officine culturali" del Palazzo della Regia Corte, sempre a Bitonto. Intervengono il sindaco Francesco Paolo Ricci, il presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata Mohammad Afaneh, Amira Abuamra per il laboratorioil sociologo e criminologoil consigliere comunale e promotore della mozione pro Palestina Rocco Mangini. La mostra rimarrà aperta fino al 7 dicembre con orario 9-13 e 18-20.Il festival si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto,e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro". Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema. Sponsor tecnici "Il tarallino d'oro" e l'associazione "Davide delle Cese".