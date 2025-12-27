Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo
Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma

Quattro serate in Sala San Felice. Si inizia oggi, sabato 27 dicembre

Giovinazzo - sabato 27 dicembre 2025 13.02 Comunicato Stampa
Quattro appuntamenti per la terza tappa – quella a Giovinazzo – dell'ottava edizione della rassegna "Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25", organizzata dell'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto mettendo insieme in un progetto culturale territoriale i comuni di Bitonto, Palo del Colle e, appunto, Giovinazzo.

Quattro serate "Christmas Edition", rientranti nel programma della rassegna "Natale al centro Giovinazzo 2025". Prima serata oggi, sabato 27 dicembre (alle 20.30), presso la sala comunale "San Felice", per il concerto "Non ti scordar di me… 150 anni di Ernesto De Curtis": di scena l'ensemble dei "Cameristi di Oltre Lirica" con il soprano Serena Grieco e il tenore Gianni Leccese. Al pianoforte Emanuele Petruzzella (ingresso libero su prenotazione).

Domenica 28 dicembre, stesso orario e stessa sala comunale, in programma invece il concerto "Vincenzo Bellini sublime e tragico", protagonisti ancora i "Cameristi di Oltre Lirica" con i soprani Angela Cuoccio e Marzia Saba Rizzi, il tenore Wang Shunke, il baritono Shen Huang; interverrà anche il coro "Alter Chorus", diretto dal maestro Antonio Allegretta. Al pianoforte Martino Boscia. Il concerto sarà preceduto, alle 19.30, da una riflessione a cura della Fidapa BPW Italy, sezione di Giovinazzo, sul tema " Bellini e le sue donne", cui seguirà una performance coreografica della scuola di balletto "Coreutica" con la ballerina Fabiana Linsalata (ingresso libero su prenotazione).

Lunedì 29 dicembre alle 20.30, sempre nella sala comunale "San Felice", in programma ancora il concerto per due pianoforti "Appassionata", con Ettore Papadia e Cecilia Airaghi; in esecuzione le opere di Sergei Vasilyevich Rachmaninoff Suite N°1 Op. 5 e "Danze sinfoniche" Op.45 (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760). Stesso numero da consultare per il concerto di martedì 30 dicembre, stesso luogo e stessa ora, in programma il concerto "Ok Napulita'", omaggio a Renato Carosone con la "ContrOrchestra Big Band"; direttore Vito Vittorio Desantis (per info, costi ticket d'ingresso e prenotazioni 333.8532756 e 328.4561760).
"Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary '25" si avvale del contributo di Fondazione Puglia e del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura", dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Le partnership sono invece con l'Università della terza età "Domenico Pastoressa" di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l'associazione culturale "Simposyum", con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e "Ulixes" (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema.
