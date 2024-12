"La notte dei tenori" chiude a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival

Powered by

Si conclude stasera a Giovinazzo lrassegna giunta alla settima edizione e organizzata dall'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto in onore della musica "alta", che costituisce parte integrante della tradizione culturale pugliese.Il nono appuntamento – quello appunto conclusivo, dopo le tappe di Bitonto e Palo del Colle e le altre due di Giovinazzo – è previsto alle 20, sempre presso lacon il concerto fuori programma. Sul palcoIngresso 10 euro (posto unico), info 328.4561760.La rassegna si avvale del patrocinio della Città metropolitana di Bari, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle. In partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico "Nicola Fornelli" Bitonto, U.T.E. "Domenico Pastoressa" Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione di Giovinazzo, associazione culturale "Symposium" di Bitonto, Cooperativa sociale "Ulixes". Info e prenotazioni al 328.4561760 (Whatsapp).