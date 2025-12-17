Design Molfetta
Il Natale brilla di magia: da Design a Molfetta le idee regalo che sorprendono

Dalle nuove tendenze ai brand nordici come Hoptimist e Printworks

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 Sponsorizzato
A Molfetta, da Design in Corso Umberto 73 — negozio storico riconosciuto dalla Regione Puglia — c'è un universo di idee pensate per soddisfare ogni gusto, età e occasione. Qui si intrecciano tradizione e novità, trasformando il Natale in un momento di magia e scoperta.

Tantissime le proposte per le idee regalo più affascinanti, nel segno dell'eleganza e del gusto come da sempre Design propone alla propria clientela.

Tra le proposte più attese di quest'anno ci sono le novità dal Nord Europa: arrivano dalla Danimarca gli Hoptimist, piccoli oggetti dal design moderno e giocoso che, come suggerisce il nome, portano ottimismo, allegria e buonumore. Saltellano con un tocco, strappano sorrisi e, nelle versioni natalizie, diventano un regalo irresistibile per grandi e piccoli.

Accanto a loro, direttamente dalla Svezia, ci sono le creazioni di Printworks: giochi da tavolo e set per il tempo libero racchiusi in confezioni eleganti e curate, perfette per essere esposte e regalate. Un invito a vivere la convivialità, ideale per le serate delle feste, quando la casa si riempie di amici e parenti.

Design è il luogo ideale dove trovare tutto il necessario per rendere accogliente la propria abitazione durante le festività. Oggettistica per la casa, soluzioni per la cucina, elementi per l'arredo e la decorazione della tavola natalizia, idee per lui e per lei, fino ai giochi e agli articoli dedicati ai bambini: lo store offre un assortimento completo capace di soddisfare ogni esigenza. E quando si ospita durante le feste, qui si trovano anche accessori e prodotti ideali per preparare serate da condividere, all'insegna del calore e della convivialità.

Per chi preferisce scegliere a distanza, l'e-commerce www.livedesign.it mette a disposizione tutte le collezioni, organizzate per brand e corredate da gallerie fotografiche ricche di dettagli. Gli acquisti possono essere recapitati direttamente a casa o ritirati in negozio.

