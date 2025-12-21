Successo di "Note di speranza" in Cattedrale

10 foto Note di speranza in Cattedrale

è stato il prestigioso evento pre natalizio inserito in una serata di musica, parole e riflessioni (nella gallery le foto di).L'occasione di incontro tra questi elementi è stata voluta da Pietro Sifo, presidente del Comitato Feste Patronali, da Angelo Bavaro, creatore del progetto, e Saverio Marzella, entrambi componenti del direttivo. All'interno della, venerdì 19 dicembre si è svolto un concerto di Natale pregno dei valori della pace, della solidarietà e della speranza.In riferimento al Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco per l'anno 2025, percorso di iniziative rivolte a tutti noi "pellegrini di speranza" si è parlato di speranza attraverso la musica e il canto corale eseguito in modo raffinato e stilisticamente accattivante che ha creato un'ottima atmosfera gradita al numeroso pubblico accorso nella chiesa. Grazie alla collaborazione e disponibilità di padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale, è andato in scena un evento che resterà scolpito nella mente di tutti. La conduzione della serata è stata affidata alla nostra Marzia Morva che ha curato tutti i momenti dell'iniziativa collegandoli tra loro con professionalità.Dalle parole del Presidente Pietro Sifo è emersa la volontà del Comitato di allargare l'attenzione verso la festa patronale oltre l'evento agostano. In effetti, il concerto " Note di Speranza" è stato un primo passo verso la destagionalizzazione della devozione verso Maria di Corsignano, lì a voler creare un collegamento tra 19 agosto, giorno della festività solenne, e 19 dicembre. Il primo momento di benvenuto è stato dedicato agli ospiti che hanno onorato l'evento e all l'Assessore alla Polizia Locale del Comune di Bari, Carla Palone, che ha partecipato in rappresentanza del Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, del Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo e del Comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino, per la loro cortese disponibilità nel porgere i saluti istituzionali.Nella prima parte del concerto "Note di Speranza" si è esibito, istituzione musicale di grande pregio che ha saputo accarezzare il cuore di tutti, una luce armoniosa nell'anima attraverso un repertorio gradito dal pubblico. Una particolare nota di merito va a tutti i Vigili Urbani che compongono l' Ensemble, al Direttore Tecnico Pierfranco Pistone e al Direttore M° Gennaro Caruso per l'eccellente sensibilità artistica messa in campo. La scaletta in programma ha previsto l'esecuzione di brani cari alla tradizione sia italiana che internazionale tra cui " Halleluja" di Leonard Cohen, "Così celeste" di Zucchero, "The Prayer", portata al successo, tra gli altri, da Andrea Bocelli e Celine Dion, "Have yourself a little christmas", ricordiamo la versione di Judy Garland e Frank Sinatra, un gradevole Medley di brani classici di Natale e lo splendido bis "We are the world" della mega band Usa For Africa capeggiata da Lionel Richie e Michael Jackson.Nel corso dell'esibizione del Coro, vista la sinergia attivata dal Comitato Feste nei confronti di altre realtà associative, sono state inserite le letture di tre poesie in dialetto giovinazzese sulle antiche tradizioni natalizie a cura di Maria Grazia Magenta, Rita Schino e Florinda Bavaro dell'Associazione Culturale e Turistica Touring Juvenatium Ets.La seconda parte del concerto ha cambiato il suo registro sonoro –musicale e ha accolto con grande stupore e gradimento il noto artista Michele Jamil Marzella, alla tuba tibetana e al trombone. Il musicista di notevole talento compositivo, giovinazzese di origine e cittadino del mondo, si è esibito insieme ai suoi musicisti : il violinista di Giuseppe Amatulli e il tastierista Enzo Fraccascia. Insieme hanno creato un ponte universale tra la musica immersiva oltre che meditativa in un ampio e variegato mondo di suoni multietnici, ricchi di linguaggi espressivi frutto di ricerca oltre continua innovazione. Per l'artista il linguaggio universale di pace è diventato linguaggio caro a tutto il pubblico lì ad attendere uno dei figli più cari ed eccellenti di Giovinazzo, città della quale porta alto il nome viste le sue prestigiose collaborazioni e produzioni sia italiane che internazionali attuate nella sua lunga carriera in giro per il mondo. All'interno della piece creata per l'occasione è stato inserito il momento denso di pensieri e riflessioni sul tema della speranza. I brani, di Papa Francesco, di Don Tonino Bello, di Platone e di Madre Teresa di Calcutta pensieri celebri, selezionati per l'evento sono stati interpretati in modo splendido dall'attrice e interprete Mariangela Di Capua nata professionalmente nel 1997 con la compagnia Moduloesse diretta dal professor Franco Martini, dal vasto curriculum professionale a carattere nazionale oltre che componente del Trio Napolincanto. Ecco cosa ha scritto l'artista Marzella sul suo profilo social in merito alla performance immersiva proposta con grande successo e risposta del pubblico. « Ci siamo immersi in una dimensione di preghiera e condivisione, in un tempio cristiano che ci ha permesso l'ecumenismo e la speranza di un mondo migliore. Il violino di Giuseppe Amatulli è stata pura magia, demiurgo sonoro tra la mia tuba tibetana e la purezza dei pad di Enzo Fraccascia.Mariangela Di Capua è stato eco di coscienza e risveglio. Grazie di cuore al Comitato Feste Giovinazzo e al suo presidente Pietro Sifo, ad Angelo Bavaro per aver ideato questo Natale sonoro cosmopolita a Padre Francesco Depalo visionario sacerdote e a Marzia Morva motore errante del bene comune». Meraviglioso e commuovente è stato il brano nel quale Jamil Marzella alla tuba tibetana ha dialogato con il violino di Giuseppe Amatulli per presentare l'Inno della Madonna di Corsignano: un momento indimenticabile vissuto tra il canto corale del pubblico e gli applausi scroscianti. Una meditazione condivisa finale è stata condotta magistralmente da Padre Francesco Depalo, gentile padrone di casa e fine oratore sia in campo umanistico, che religioso e filosofico.Sul finale è intervenuta la Delegazione della Lega Navale, sede di Giovinazzo che ha omaggiato i presenti con un dolce pensiero natalizio. Nello spazio dei saluti conclusivi, tra la consegna delle targhe e dei fiori è stata posta l'esecuzione del canto natalizio " Oh Happy Day" utile alla formulazione allargata degli auguri di Buone Feste e di Buon Natale nella speranza che nel cuore di tutti regni la speranza e la serenità.