"A Natale non state da soli, state con noi", adesione di molti ristoranti di Giovinazzo

L'iniziativa solidaleè pronta a regalare un momento di convivialità a chi vive ai margini.Non solo a Giovinazzo, dove è stato ideato l'evento benefico natalizio a cui hanno aderito numerosi esercizi commerciali del posto, ma anche nei comuni di Bitonto e di Grumo Appula, solo per citarne alcuni.Il locale di piazza Meschino, nel centro storico, che si è infatti proposto, per la prima volta, nell'offrire un pranzo o una cena di Natale gratuita ad una famiglia bisognosa della città, fra quelle segnalate dai servizi sociali, sarà al centro di una diretta di UnoMattina News, programma televisivo, spin-off di UnoMattina, in onda su Rai 1 il prossimo 24 dicembre, fra le 6.00 e le 8.00.In collaborazione con gli Enti comunali del territorio, che hanno provveduto a segnalare le famiglie selezionate tra le fasce di reddito più in difficoltà (anziani soli o persone più giovani che non riescono ad arrivare a fine mese), i locali del nord barese apriranno le porte a chi è solo. Per loro è previsto un pranzo o una cena offerta. «È un'iniziativa molto importante - spiegano gli organizzatori - attraverso la quale cercheremo di far vivere un momento di festa e di convivialità ad una famiglia del nostro centro, regalando un momento di serenità e di leggerezza in questo periodo».Le feste di Natale sono da sempre un'occasione per riunirsi con la propria famiglia, ma non tutti hanno la possibilità di poter festeggiare con i propri cari. «Per questo - hanno detto ancora gli organizzatori - quest'anno cercheremo di non lasciare soli nessuno». A Natale, d'altronde, si può fare di più…