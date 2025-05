Stasera a Giovinazzo la processione mariana dell'Associazione della Medaglia Miracolosa

L'con la collaborazione della Parrocchia San Domenico guidata daorganizza la processione mariana a chiusura del mese di maggio, dedicato alla Madonna. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la processione, una tradizione che dura da decenni e che ha come punto di partenza l'Istituto San Giuseppe.Qui, martedì 27 maggio dopo la recita del Rosario e della Supplica, alle 18:30 verrà celebrata la Messa e a seguire avrà luogo la processione secondo il seguente itinerario: Istituto San Giuseppe, via Cappuccini, via Giuliodibari, via Colapiccoli, via XX Settembre, via Mazzini, via Tenente Fiorino (Casa San Francesco).La Santa Messa sarà officiata danostro caro concittadino, Nunzio Apostolico in Paraguay e arcivescovo di Ravello. La famiglia vincenziana accoglie con gioia il suo arrivo e la sua partecipazione ad un momento di intensa devozione alla Santa Vergine. Mons. Turturro parteciperà anche alla processione mariana che si svolgerà dopo la messa.