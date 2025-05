L'Associazione Medaglia Miracolosa e quell'abbraccio a Mons. Vincenzo Turturro

9 foto Chiusura mese mariano Associazione Medaglia Miracolosa

Gli hanno donato un foulard dell'Associazione della Medaglia Miracolosa e lui lo ha accolto commosso come un ennesimo gesto d'amore di una comunità che lo ha eletto a figlio prediletto.vescovo di Ravello, ha celebratoa santa messa all'interno dell'Istituto San Giuseppe, accolto dai membri dell'associazione e dalle suore da decenni presidio di cristianità, amore ed accoglienza a Giovinazzo.Durante la celebrazione eucaristica, ilha più volte ribadito la necessità di rifugiarsi nella fede e nella devozione a Maria, Madre delle Madri, misericordia che si fa azione concreta grazie all'intercessione dello Spirito Santo. Maria immagine della Pace, Maria come unica via da percorrere per il bene del mondo di oggi e di quello che verrà. Maria, che ama tutti i suoi figli in egual modo, munifica di grazie.A chiusura del mese mariano, con la collaborazione della parrocchia San Domenico guidata da, l'Associazione della Medaglia Miracolosa ha quindi organizzato una processione con l'icona della Vergine che, partendo dell'Istituto San Giuseppe, ha percorso via Cappuccini, via Giuliodibari, via Colapiccoli, via XX Settembre, via Mazzini, via Tenente Fiorino (Casa San Francesco).Tanti i fedeli che hanno fatto da ali al transito dei portatori e delle portatrici della grande famiglia vincenziana. Ed è stata non solo una festa di quartiere, ma un ritrovarsi tutti insieme nel culto per la Madonna, vero collante per la comunità di fedeli.Noi vi vogliamo raccontare un pomeriggio ed una serata vissute nel nome della fede in Cristo e nell'amore per la Vergine Maria attraverso questi scatti.