Tre giorni di intensa spiritualità nella Concattedrale di Giovinazzo

IL PROGRAMMA

Continuano le celebrazioni per il mese mariano all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, secondo un fitto programma realizzato dal parroco, don Andrea Azzollini in collaborazione con l'Associazione Maria SS delle Grazie, il cui culto è sentitissimo a Giovinazzo.Quest'oggi,si festeggerà l'anniversario della dedicazione della Concattedrale, chiesa madre e punto di riferimento storico per tutta la comunità cattolica locale. Alle 8.30 ci sarà la recita del Santo Rosario ed a seguire la celebrazione eucaristica. Poi, al pomeriggio, alle 18.15 si terrà il Rosario meditato ed a seguire la Santa Messa vespertina con preghiera d'affidamento alla Madonna. Un momento comunitario molto atteso tra i fedeli della parrocchia del borgo antico., invece, nella giornata in cui la Chiesa Cattolica celebra l'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, all'interno della messa serale, alle 19.00, si terrà la benedizione delle croci che verranno apposte agli ingressi storici della città.Chiusura di una tre giorni intensa prevista per, quando si terrà lacon la solenne celebrazione delle ore 19.00 presieduta da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Parteciperanno alla liturgia della Parola i membri dell'Associazione Maria SS delle Grazie e quelli dell'Associazione Medaglia Miracolosa.