Religioni
Istituto San Giuseppe, stasera a Giovinazzo la processione della Madonnina
Santa messa alle 18.45, poi la statua nelle strade del quartiere
Giovinazzo - mercoledì 27 maggio 2026
Si terrà questa sera, 27 maggio, a conclusione del mese mariano, la processione della Madonnina Immacolata della Medaglia Miracolosa custodita dalla Suore Vincenziane all'interno dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini.
Il programma, varato dall'Associazione della Medaglia Miracolosa e dalla Parrocchia San Domenico prevede alle 18.00 la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.45 nella chiesetta dell'Istituto San Giuseppe inizierà la santa messa solenne officiata da don Antonio Picca.
Alle 19.45 circa, al termine della celebrazione eucaristica vespertina la statua della Madonnina attraverserà le strade del quartiere e l'invito che arriva ai fedeli è ad addobbare i balconi per il suo passaggio con fiori, fiocchi e coperte ricamate.
Il programma, varato dall'Associazione della Medaglia Miracolosa e dalla Parrocchia San Domenico prevede alle 18.00 la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.45 nella chiesetta dell'Istituto San Giuseppe inizierà la santa messa solenne officiata da don Antonio Picca.
Alle 19.45 circa, al termine della celebrazione eucaristica vespertina la statua della Madonnina attraverserà le strade del quartiere e l'invito che arriva ai fedeli è ad addobbare i balconi per il suo passaggio con fiori, fiocchi e coperte ricamate.