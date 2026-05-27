Istituto San Giuseppe, stasera a Giovinazzo la processione della Madonnina

Si terrà questa sera, 27 maggio, a conclusione del mese mariano, la processione dellacustodita dalla Suore Vincenziane all'interno dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini.Il programma, varato dallprevede alle 18.00 la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.45 nella chiesetta dell'Istituto San Giuseppe inizierà la santa messa solenne officiata da don Antonio Picca.Alle 19.45 circa, al termine della celebrazione eucaristica vespertina la statua della Madonnina attraverserà le strade del quartiere e l'invito che arriva ai fedeli è ad addobbare i balconi per il suo passaggio con fiori, fiocchi e coperte ricamate.