U'Sciaraballe
Eventi e cultura

Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle" di Giovinazzo

Ritornano gli appuntamenti serali con gli spettacoli in vernacolo

Giovinazzo - sabato 3 gennaio 2026
Nelle domeniche sera di febbraio e nell'ultimo sabato del mese, non prendete impegni se siete a Giovinazzo. Sarà quello, infatti, il mese dedicato al ritorno in scena della compagnia teatrale "U' Sciarabbálle" (nella foto una esibizione di qualche anno fa, ndr), guidata da Mimmo Tridente e composta da attori non professionisti che si riuniscono nella parrocchia Concattedrale.

A febbraio andrà dunque in scena "L'amore vero non si compra né si vende", una divertente commedia in due atti dello stesso Tridente. Gli spettacoli si terranno l'1, l'8, il 15, il 22 ed il 28 febbraio (solo quest'ultimo sarà un sabato) alle ore 19.30, all'interno dell'ex asilo dell'Istituto San Giuseppe. Per tutte le info è possibile chiamare tra le 12.00 e le 14.00 il numero 3208320260.

Torna in scena la tradizione teatrale vernacolare giovinazzese, torna il sano divertimento di comunità la domenica sera. Torna finalmente sulle scene la compagnia "U'Sciarabbálle", amatissima in città e che ha avuto negli anni il grande merito di portare avanti un progetto che unisce arte e possibilità di creare legami.
