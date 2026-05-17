Conversazioni dal Mare al Salone del Libro di Torino. <span>Foto Ufficio stampa </span>
Conversazioni dal Mare al Salone del Libro di Torino. Foto Ufficio stampa
Eventi e cultura

Successo per la presentazione di "Conversazioni dal mare" al Salone Internazionale del Libro di Torino

Due città, due scenari affacciati sull’Adriatico e un unico filo conduttore: il valore della parola, dell’incontro e del confronto

Giovinazzo - domenica 17 maggio 2026 Comunicato Stampa
L'edizione 2026 di Conversazioni dal mare (che si terrà in giugno in Cala Porto a Giovinazzo) è stata presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento durante il quale è stata ufficialmente annunciata la decima edizione della manifestazione pugliese dedicata agli incontri culturali a cielo aperto.

Durante l'incontro, la coordinatrice editoriale Giulia Murolo ha espresso la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Arrivare alla decima edizione significa aver costruito, anno dopo anno, una comunità viva e affezionata. Conversazioni dal mare è cresciuta grazie alle persone che lo animano, alle storie che raccontiamo e alle energie che ogni edizione porta con sé. Questo decennale rappresenta un nuovo punto di partenza.»

All'appuntamento nel Padiglione della Regione Puglia – K118/K117 S, hanno partecipato anche Elisabetta Vaccarella, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia e la segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia, Mimma Gattulli, che ha sottolineato il valore istituzionale del progetto: «Abbiamo presentato questo festival letterario che per il Consiglio regionale rappresenta una partnership importante perché grazie alla professionalità degli ideatori e dei protagonisti di ogni edizione riusciamo a vivere momenti importanti di cittadinanza attiva».

Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato il libro dell'autore Federico Zatti, Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro, un lavoro che propone nuove ipotesi e nuove mappe interpretative attorno al rapimento di Aldo Moro, riaprendo riflessioni e percorsi di ricerca su uno dei capitoli più complessi della storia italiana contemporanea.
La presenza di istituzioni, editori, autori e pubblico ha confermato ancora una volta la centralità di Conversazioni dal mare nel panorama culturale pugliese e nazionale. Nelle prossime settimane sarà svelato il programma ufficiale con gli autori che animeranno le tappe del gozzo della cultura tra Giovinazzo e Mattinata.
  • Conversazioni dal mare Giovinazzo
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