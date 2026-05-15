42enne morto al Policlinico. La denuncia dei familiari: «Responsabilità medica»

Trasferito nel reparto didel, dopo un tentato suicidio, è stato trovato privo di vita. Su questo decesso, il padre e la madre, che, difesi dall'avvocato, hanno presentato una denuncia per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario ai, vogliono vederci chiaro.E puntano l'indice contro il reparto ritenendo «che ci siano state delle gravi responsabilità di natura medica in relazione alla comparsa dell'ematoma e all'omesso immediato intervento in soccorso che ha pregiudicato irrimediabilmente le possibilità di recupero» del figlio. I fatti risalgono alla notte fra il 7 e l'8 marzo, quando, 42enne di Bitonto, residente a Giovinazzo, fu ritrovato nella sua auto, una, in un fondo nelle campagne al confine fra i due comuni.L'uomo, raggiunto dai suoi stessi familiari, era in una pozza di sangue, ferito da un colpo di arma da fuoco - probabilmente una pistola - al torace. Dopo un iniziale passaggio all'ospedale, l'uomo fu trasportato al, «dove mio figlio - è scritto nella denuncia - è rimasto ricoverato in». Nei giorni successivi, «a seguito del miglioramento del quadro clinico - si legge ancora -, mio figlio è stato sottoposto ad».Sembrava essersi ripreso, «si era reso autonomo nelle funzioni quotidiane», hanno aggiunto i genitori. Secondo quanto fatto verbalizzare ai militari, «nostro figlio è stato trasferito nel reparto di» e stava bene fino a venerdì scorso, quando ha sentito telefonicamente i propri genitori. Non potevano perdere che, di lì a poco, il 42enne sarebbe morto. Nei giorni seguenti «ho provato più volte a contattarlo telefonicamente - ha ricordato il padre -, ma il cellulare risultava spento».Cosa sia accaduto martedì scorso, nessuno al momento è in grado di dirlo. Si sa solo che «la mattina di sabato - ha raccontato il padre nella denuncia - abbiamo ricevuto una telefonata dal reparto in cui ci hanno detto che nostro figlio non stava bene, riferendo altresì che erano "compromessi gli altri organi" e chiedendoci di andare in ospedale». E quando i genitori sono arrivati alhanno ritrovatoL'allarme è scattato solo quando i genitori si sono recati «presso la, pregando i medici di correre da nostro figlio»: l'uomo era immobile, aveva avutoe nulla hanno potuto le manovre respiratorie. Il suo cuore aveva smesso di battere. Su questa morte, ora, i genitori vogliono chiarezza.