Festeggiati a Sant'Agostino i 40 anni della banda di Giovinazzo

ha festeggiato ieri, 17 maggio, iLa Santa Messa è stata celebrata in Sant'Agostino da don Cesare Pisani, accompagnato da Fra Andrea Viscardi. La particolarità della celebrazione eucaristica è stato l'accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati diretta dal M° Michele Marzella, e dal coro cittadino, guidato da Alberto Fiorentino. All'organo il M° Felice Bologna.Una mattinata da ricordare, completatasi con un pranzo conviviale che è servito a sottolineare l'unità di intenti ritrovata dal 2017 ed a celebrare tutti i musicisti e coloro i quali vivono per la musica a Giovinazzo, importante patrimonio immateriale di una intera comunità.Negli scatti per cui ringraziamo Vincenzo Depalo, alcuni dei momenti più significativi della giornata di domenica 17 maggio. 40 anni e la tradizione può andare avanti con buonissima lena e tante prospettive per un futuro roseo.