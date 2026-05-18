Orhestra di Fiati
Orhestra di Fiati "Filippo Cortese"
Associazioni

Festeggiati a Sant'Agostino i 40 anni della banda di Giovinazzo

Spiritualità e convivialità si sono mescolate in una giornata "speciale"

Giovinazzo - lunedì 18 maggio 2026
L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo ha festeggiato ieri, 17 maggio, i 40 anni dalla fondazione dell'Associazione Culturale e Musicale "Città di Giovinazzo", creatasi nel 1986.

La Santa Messa è stata celebrata in Sant'Agostino da don Cesare Pisani, accompagnato da Fra Andrea Viscardi. La particolarità della celebrazione eucaristica è stato l'accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati diretta dal M° Michele Marzella, e dal coro cittadino, guidato da Alberto Fiorentino. All'organo il M° Felice Bologna.
Una mattinata da ricordare, completatasi con un pranzo conviviale che è servito a sottolineare l'unità di intenti ritrovata dal 2017 ed a celebrare tutti i musicisti e coloro i quali vivono per la musica a Giovinazzo, importante patrimonio immateriale di una intera comunità.
Negli scatti per cui ringraziamo Vincenzo Depalo, alcuni dei momenti più significativi della giornata di domenica 17 maggio. 40 anni e la tradizione può andare avanti con buonissima lena e tante prospettive per un futuro roseo.
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  • Orchestra di fiati "Filippo Cortese"
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