«Mensa scolastica nel caos»: la denuncia di Sinistra Italiana Giovinazzo

«Continuano ad arrivarci segnalazioni gravissime sulla. Da settimane decine di famiglie denunciano pasti di qualità scadente, bambini che tornano a casa affamati, presunte criticità igieniche e, fatto ancora più grave, il mancato rispetto del menù ufficiale comunicato ai genitori. In più occasioni sarebbero stati serviti pasti diversi da quelli previsti, senza alcuna comunicazione chiara alle famiglie. Una situazione inaccettabile per un servizio che riguarda la salute, la crescita e il benessere dei bambini. Non si può continuare a minimizzare».È durissima la presa di posizione del direttivo diguidato da Giorgio Politi. Una posizione che fa eco alle tante rimostranze arrivate anche alla nostra redazione da genitori preoccupati per quanto sta accadendo.«Chiediamo - scrivono da Sinistra Italiana - all'amministrazione verifiche immediate sul rispetto del capitolato, controlli rigorosi sulla qualità del servizio, piena trasparenza su quanto viene realmente somministrato nelle scuole e la convocazione urgente dell'osservatorio mensa.Ma diciamo con chiarezza anche un'altra cosa: se queste segnalazioni dovessero trovare conferma, l'amministrazione deve prendere seriamente in considerazione la possibilità», è la posizione chiarissima del direttivo.La chiosa è più che condivisibile: «La tutela dei bambini viene prima di tutto. Le famiglie pagano per un servizio dignitoso, sicuro e di qualità, non per continue disfunzioni e disagi. Serve rispetto per i nostri piccoli studenti, per i genitori e per il personale scolastico della scuola pubblica».Nelle prossime ore cercheremo di interpellare il sindaco Michele Sollecito, che mantiene la delega al ramo per comprendere che cosa stia accadendo e quali passi l'Ente comunale ha intrapreso per vigilare strettamente sull'operato di chi ha in appalto il servizio.