La benedizione di padre Francesco Depalo
La benedizione di padre Francesco Depalo
Religioni

Stasera la festa dell'Ascensione con l'apposizione delle croci all'ingresso della città vecchia

Santa Messa in Concattedrale alle 19.00

Giovinazzo - domenica 17 maggio 2026 10.32
Si rinnoverà questa sera, domenica 17 maggio, l'antico rito della benedizione della città e dei raccolti. Giovinazzo si ritroverà in preghiera in occasione della Solennità dell'Ascensione alle ore 19.00 all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta.

Quindi, dopo la celebrazione eucaristica vespertina, i pii sodalizi e le confraternite cittadine avvieranno dalla cattedrale un corteo processionale sino all'intersezione tra piazza Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II, dove vi sarà il rito della benedizione delle croci officiato da padre Francesco Depalo, amministratore della parrocchia di Santa Maria Assunta. Saranno apposte due piccole croci, in quel luogo e nei pressi della Pro Loco, simbolo antico dello stretto legame del popolo con la sua fede in Cristo. La richiesta al Signore sarà quella di protezione per la città, per i suoi raccolti, per il suo mare, ma soprattutto l'allontanamento da guerre e violenze.

Nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica, l'Ascensione di Gesù al Cielo ricorreva il 14 maggio, ma le parrocchie hanno licenza di celebrarla nella domenica successiva.
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» è la promessa cuore di questa festività, la promessa che Cristo fa ai suoi discepoli ed a chiunque, per dirla con le parole di padre Francesco Depalo «si lascia abitare dal Signore».

Una solennità importante, troppo spesso trascurata nel sentire comune, che invece con Corpus Domini e Pentecoste è una parte essenziale e forse il cuore del mistero della Resurrezione di Cristo. Questa sera Giovinazzo vivrà un altro momento intenso comunitario che rinnoverà lo stretto legame tra fede autentica e tradizione.
  • Ascensione Giovinazzo
L'AFP Giovinazzo vince ma rischia
17 maggio 2026 L'AFP Giovinazzo vince ma rischia
Semifinale play-off andata, Defender Giovinazzo travolgente e la Futura è ko
17 maggio 2026 Semifinale play-off andata, Defender Giovinazzo travolgente e la Futura è ko
Altri contenuti a tema
Ascensione: apposte le croci all'ingresso della città vecchia - FOTO e VIDEO Chiesa locale Ascensione: apposte le croci all'ingresso della città vecchia - FOTO e VIDEO Rinnovato l'antico rito di benedizione dalla parrocchia Concattedrale e dalla Confraternita del SS Sacramento
Ascensione, a Giovinazzo l'apposizione delle croci e la benedizione della città Ascensione, a Giovinazzo l'apposizione delle croci e la benedizione della città Alle 19.00 celebrazione eucaristica in Concattedrale
Solennità dell'Ascensione, a Giovinazzo la benedizione della città - FOTO e VIDEO Solennità dell'Ascensione, a Giovinazzo la benedizione della città - FOTO e VIDEO Ieri sera l'apposizione delle croci all'ingresso del borgo antica
Ascensione, stasera a Giovinazzo l'attesa benedizione della città Ascensione, stasera a Giovinazzo l'attesa benedizione della città Processione dopo la messa vespertina nella Concattedrale di Santa Maria Assunta
Ascensione, ripetuto rito dell'affissione delle croci e della benedizione di città e campi Ascensione, ripetuto rito dell'affissione delle croci e della benedizione di città e campi Ieri sera, 21 maggio, il corteo processionale dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta
La benedizione alla città ed al mare nel giorno dell'Ascensione del Signore La benedizione alla città ed al mare nel giorno dell'Ascensione del Signore Ieri sera un antico rito a Giovinazzo. Tutte le FOTO
Successo per la presentazione di "Conversazioni dal mare " al Salone Internazionale del Libro di Torino
17 maggio 2026 Successo per la presentazione di "Conversazioni dal mare" al Salone Internazionale del Libro di Torino
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio
17 maggio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 22 maggio
Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo
17 maggio 2026 Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo
AFP Giovinazzo, fuori l'orgoglio
16 maggio 2026 AFP Giovinazzo, fuori l'orgoglio
Defender Giovinazzo C5, tutto pronto per la semifinale con la Futura
16 maggio 2026 Defender Giovinazzo C5, tutto pronto per la semifinale con la Futura
Il "grazie " della famiglia Vero alla città di Giovinazzo
16 maggio 2026 Il "grazie" della famiglia Vero alla città di Giovinazzo
«Mensa scolastica nel caos»: la denuncia di Sinistra Italiana Giovinazzo
16 maggio 2026 «Mensa scolastica nel caos»: la denuncia di Sinistra Italiana Giovinazzo
Il viaggio di 2HANDS Giovinazzo tra scuola e territorio
16 maggio 2026 Il viaggio di 2HANDS Giovinazzo tra scuola e territorio
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.