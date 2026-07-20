Ieri sera la processione della Madonna del Carmine: FOTO e VIDEO

13 foto Processione Madonna del Carmine 2026

Si è tenuta nella serata di ieri, domenica 19 luglio, la tradizionale processione in onore della Madonna del Carmine, organizzata dall'associazione delsotto la guida spirituale diDopo la messa vespertina della 18.30, sul far della sera è partito il corteo processionale che ha attraversato l'intero quartiere, seguendo un tragitto popolato da migliaia di fedeli.Un legame intenso, quello dei giovinazzesi con lache non svanisce ed anzi si rafforza col passare degli anni. Di particolare impatto alcuni passaggi con persone anziane ed ammalate ai balconi, mentre alla Vergine è stata tributata una invocazione sul sagrato della chiesa di via Dogali, al rientro della sacra effigie. Si è conclusa così la serie di feste di quartiere che precedono la solenne, in programma dal 15 al 25 agosto prossimi.Proviamo a cristallizzare alcuni momenti della bella festa esterna con i nostri scatti e con un video.