Madonna del Carmine. <span>Foto Marzia Morva</span>
Madonna del Carmine. Foto Marzia Morva
Religioni

Ieri sera la processione della Madonna del Carmine: FOTO e VIDEO

Festa popolare nel rione San Giuseppe per la Vergine del Monte Carmelo

Giovinazzo - lunedì 20 luglio 2026
Si è tenuta nella serata di ieri, domenica 19 luglio, la tradizionale processione in onore della Madonna del Carmine, organizzata dall'associazione dell'Abitino della Madonna del Carmelo sotto la guida spirituale di don Vincenzo Sparapano, parroco di San Giuseppe.
Dopo la messa vespertina della 18.30, sul far della sera è partito il corteo processionale che ha attraversato l'intero quartiere, seguendo un tragitto popolato da migliaia di fedeli.

Un legame intenso, quello dei giovinazzesi con la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che non svanisce ed anzi si rafforza col passare degli anni. Di particolare impatto alcuni passaggi con persone anziane ed ammalate ai balconi, mentre alla Vergine è stata tributata una invocazione sul sagrato della chiesa di via Dogali, al rientro della sacra effigie. Si è conclusa così la serie di feste di quartiere che precedono la solenne Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, in programma dal 15 al 25 agosto prossimi.
Proviamo a cristallizzare alcuni momenti della bella festa esterna con i nostri scatti e con un video.
13 fotoProcessione Madonna del Carmine 2026
Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026Processione Madonna del Carmine 2026IMG WA
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