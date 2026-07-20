Vandalizzata la prima seduta sul Molo di Levante
Ancora giovanissimi in azione indisturbati
lunedì 20 luglio 2026iReport
Ancora un'azione contro il patrimonio urbano giovinazzese. Ancora, con ogni probabilità, frutto di un giovanissimo.
Nelle scorse giornata è stata imbrattata una seduta di quelle poste dall'amministrazione comunale sul Molo di Levante, grazie al sostegno fattivo del Rotary Club Molfetta, decorate con le citazioni scelte proprio dagli studenti giovinazzesi attraverso un concorso.
Un'altra piccola pagina buia. Un luogo pensato e popolato da giovanissimi, che giovanissimi hanno già imbrattato. E poi si trovano ogni sera lattine, bottiglie, cartacce, sigarette abbandonate. Ci sono solo due cestini portarifiuti ad inizio molo ed andrebbero implementati fino almeno a sei.
Resta l'amarezza per un altro episodio spiacevole, per un altro schiaffo dato a chi si prodiga ogni giorno per il bene comune, dalla politica agli operatori ecologici. Domani, ne siamo quasi certi, l'assessore Gaetano Depalo ci chiamerà e ci dirà che operai Impregico hanno ripulito la panchina e tutto tornerà come prima, nessuno scucirà un euro per questa "porcata" fatta impunemente. Con buona pace dei giovinazzesi perbene e per la gioia di mamma e papà che hanno cresciuto un figlio o una figlia imbecille, di cui vanteranno intelligenza e spessore completamente inventati in qualche cena con amici.
Nelle scorse giornata è stata imbrattata una seduta di quelle poste dall'amministrazione comunale sul Molo di Levante, grazie al sostegno fattivo del Rotary Club Molfetta, decorate con le citazioni scelte proprio dagli studenti giovinazzesi attraverso un concorso.
Un'altra piccola pagina buia. Un luogo pensato e popolato da giovanissimi, che giovanissimi hanno già imbrattato. E poi si trovano ogni sera lattine, bottiglie, cartacce, sigarette abbandonate. Ci sono solo due cestini portarifiuti ad inizio molo ed andrebbero implementati fino almeno a sei.
Resta l'amarezza per un altro episodio spiacevole, per un altro schiaffo dato a chi si prodiga ogni giorno per il bene comune, dalla politica agli operatori ecologici. Domani, ne siamo quasi certi, l'assessore Gaetano Depalo ci chiamerà e ci dirà che operai Impregico hanno ripulito la panchina e tutto tornerà come prima, nessuno scucirà un euro per questa "porcata" fatta impunemente. Con buona pace dei giovinazzesi perbene e per la gioia di mamma e papà che hanno cresciuto un figlio o una figlia imbecille, di cui vanteranno intelligenza e spessore completamente inventati in qualche cena con amici.