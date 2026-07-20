Vandalizzata la prima seduta sul Molo di Levante

Ancora un'azione contro il patrimonio urbano giovinazzese. Ancora, con ogni probabilità, frutto di un giovanissimo.Nelle scorse giornata è stata imbrattata una seduta di quelle poste dall'amministrazione comunale sul, grazie al sostegno fattivo deldecorate con le citazioni scelte proprio dagli studenti giovinazzesi attraverso un concorso.Un'altra piccola pagina buia. Un luogo pensato e popolato da giovanissimi, che giovanissimiE poi si trovano ogni sera lattine, bottiglie, cartacce, sigarette abbandonate. Ci sono solo due cestini portarifiuti ad inizio molo ed andrebbero implementati fino almeno a sei.Resta l'amarezza per un altro episodio spiacevole, per un altro schiaffo dato a chi si prodiga ogni giorno per il bene comune, dalla politica agli operatori ecologici. Domani, ne siamo quasi certi, l'assessore Gaetano Depalo ci chiamerà e ci dirà che operai Impregico hanno ripulito la panchina e tutto tornerà come prima, nessuno scucirà un euro per questa "porcata" fatta impunemente. Con buona pace dei giovinazzesi perbene e per la gioia di mamma e papà che hanno cresciuto un figlio o una figlia imbecille, di cui vanteranno intelligenza e spessore completamente inventati in qualche cena con amici.