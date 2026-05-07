Assalto al bancomat di Giovinazzo
Assalto al bancomat di Giovinazzo
Cronaca

Assalto al bancomat di Giovinazzo: doppio boato nella notte - FOTO

Ingenti danni a tutta la filiare

Giovinazzo - giovedì 7 maggio 2026 9.11 Comunicato Stampa
Doppio boato nella notte a Giovinazzo: intorno alle 2 è stato fatto esplodere il bancomat situato nella piazza Vittorio Emanuele. L'esplosione ha provocato ingenti danni anche alla filiale bancaria, rimasta gravemente danneggiata. Al momento non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.
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