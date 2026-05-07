Assalto al bancomat di Giovinazzo: doppio boato nella notte - FOTO

Doppio boato nella notte a Giovinazzo: intorno alle 2 è stato fatto esplodere il bancomat situato nella piazza Vittorio Emanuele. L'esplosione ha provocato ingenti danni anche alla filiale bancaria, rimasta gravemente danneggiata. Al momento non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino.Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.