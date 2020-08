Scalfarotto a Corato per Titti Cinone: «Puglia regione straordinaria ma la politica ha bisogno di energie nuove»

A poche ore dall'ufficializzazione delle liste dei candidati al consiglio regionale, nella serata di sabato 22 agosto, il candidato governatore della Puglia Ivan Scalfarotto ha raggiunto Corato, a nord di Bari, per salutare Titti Cinone esponente del partito di Carlo Calenda Azione e candidata a suo sostegno nella lista "Scalfarotto Presidente" e per incontrare successivamente gli elettori e i sostenitori di Italia Viva, accolto nella sede del partito.Ed è stata proprio la candidata coratina a fare gli onori di casa e a spiegare agli intervenuti la necessità che la Puglia ha di cambiare passo e di scegliere «un presidente contemporaneo, capace di coniugare una visione politica e metodologia amministrativa al passo con i tempi»«Immagino la Puglia bloccata in un labirinto le cui uscite sono sorvegliate da giganti ingombranti e poco agili. Si tratta di sorveglianti che abbiano scelto noi ma nessuna condanna ci costringe a rimanere in quel labirinto. È arrivato il momento di cambiare e con Ivan Scalfarotto abbiamo la possibilità di avere il migliore presidente che la Puglia e i pugliesi possano avere» ha detto Titti Cinone.Un incontro informale nel corso del quale il candidato presidente ha delineato i tratti della Puglia del futuro, come da lui immaginata: «La Puglia è una regione straordinaria per bellezze naturali, per eredità culturali e soprattutto per talento umano con imprenditori con idee eccellenti, tecnologie e università di assoluto rilievo. Questa però è una regione in cui la politica si autorigenera con gli stessi cartelli di forse che si autoriproducono e talora poco rivolta ai problemi dei cittadini» ha riferito Ivan Scalfarotto.Il riferimento ha il sapore di un commento alla composizione delle liste degli aspiranti consiglieri regionali: «Uno spettacolo indecoroso con persone che passavano da destra a sinistra e da sinistra a destra. Il risultato è che su 50 consiglieri uscenti si sono ricandidati in 49. Questo significa che il lavoro della politica qui è perpetuare le proprie posizioni nelle istituzioni» ha commentato il candidato governatore.Nel suo discorso, Scalfarotto ha anche fatto riferimento al modo in cui intende svolgere il ruolo di presidente della Regione: «Come un direttore d'orchestra che, pur non suonando alcuno strumento, è in grado di produrre della musica armoniosa». Alla base di questa dichiarazione vi è la riflessione sulla mancanza di un assessore che coordini il lavoro in due settori strategici in Puglia: l'agricoltura e la sanità.«Se non si attribuiscono le deleghe mancano le persone che sono responsabili di creare il metodo di lavoro realizzare e fare le cose. Non c'è nessuno che possa parlare con cittadini, rappresentanti sindacali, associazioni. Se nessuno va a vedere sul campo come funzionano le cose evidentemente non si possono conoscere i problemi e proporre soluzioni» continua.Amministrare bene una regione, secondo l'avviso di Ivan Scalfarotto, significa anche assumere decisioni importanti ed avere il coraggio di fare scelte impopolari là dove è indispensabile. «Si è molto indugiato su problemi importanti per paura dell'impopolarità, basti guardare al problema della xylella per la quale si è consentita la devastazione di un territorio per paura di perdere qualche voto. La scienza aveva detto che cosa occorreva fare e la Regione non lo ha fatto».Tra i vari temi di assoluto rilievo nella Puglia c'è quello relativo alla ex Ilva. «Una realtà strategica, perché l'acciaio è strategico. Ma occorre investire pesantemente in sicurezza e in tutela dell'ambiente, coinvolgere l'investitore internazionale a investire in questa direzione anziché dirgli di andare via».E sulla sanità: «Rafforzare la sanità di base, aumentare il lavoro sulla prevenzione garantendo una maggiore efficienza degli esami diagnostici e il ricorso alla telemedicina».