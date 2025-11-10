Tommaso Depalma
Speciale

Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»

Il candidato consigliere del centrodestra si augura un futuro migliore per la squadra di calcio della Città metropolitana

Giovinazzo - lunedì 10 novembre 2025
Nelle scorse ore il candidato consigliere regionale di Forza Italia, Tommaso Depalma, si è soffermato sulle vicende legate alle nuova compagnia aerea nata in Puglia.

«È questa la Puglia per cui faccio il tifo. Quella dell' intraprendenza e della competenza. Avere una compagnia aerea made in Puglia come la nascente Puglia Sky, è una grande opportunità di sviluppo per tutto il territorio. Una compagnia fatta da imprenditori della nostra terra, significa che abbiamo forza economica, visone strategica e capacità di propulsione operativa. Faccio i miei più sinceri auguri a questa coraggiosa iniziativa che spero dia la possibilità di mettere a sistema tanta Puglia e tanti pugliesi che sanno essere attrattivi, competitivi e performanti. Auguri e Viva la Puglia».

Poi però l'ex sindaco di Giovinazzo e presidente della Federciclismo pugliese, uomo di sport a trecentosessanta gradi, ha voluto soffermarsi sulle vicende che assillano migliaia di tifosi del Bari calcio, nel 2018 assegnato da Antonio Decaro, allora sindaco del capoluogo, alla famiglia De Laurentiis, contestatissima da de stagioni.

«Spero - ha detto Tommaso Depalma - che presto una opportunità imprenditoriale così importante (riferita alla compagnia aerea di cui sopra) possa arrivare anche nel calcio per rilanciare il Bari, perché da sempre penso che lo sport sia un altro grande attrattore e valorizzatore economico dei territori. Purtroppo con il Bari, il "mistico" Antonio Decaro ha messo una toppa peggio del buco. Ecco - ha specificato Depalma -, se sarò eletto, cercherò di essere un propulsore per spingere la buona politica a stimolare imprenditori che credono nella squadra biancorossa per mettere a terra un progetto serio che parta per prima cosa da un centro sportivo per le categorie giovanili. Lo merita la città e i suoi meravigliosi tifosi. Rispetto la famiglia De Laurentiis ma non sono loro la soluzione, anzi ormai sono diventati il problema», è stata la chiosa eloquente.
  • Forza Italia
  • Tommaso Depalma
  • Elezioni Regionali Puglia
