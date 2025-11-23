Seggi aperti fino alle 23.00. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00

I dati forniti dal Ministero dell'Interno

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 12.16
Prima rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 12.00 di domenica 23 novembre, a Giovinazzo ha votato il 10,78% degli aventi diritto. Il precedente dato era del 13,38%. Prossimo aggiornamento alle ore 19.00.
