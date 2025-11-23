Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025
12.16
Powered by
Prima rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 12.00 di domenica 23 novembre, a Giovinazzo ha votato il 10,78% degli aventi diritto. Il precedente dato era del 13,38%. Prossimo aggiornamento alle ore 19.00.
Altri contenuti a tema
Speciale Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
Il candidato consigliere del centrodestra si augura un futuro migliore per la squadra di calcio della Città metropolitana
Politica Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
Una sola lista, Puglia pacifista e popolare, per l'unica donna scesa in campo
Politica Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra nel Barese
Sono quattro le liste a sostegno di Luigi Lobuono. In Forza Italia c'è Tommaso Depalma
Politica Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
Nel 2004 era stato in corsa per la poltrona di sindaco di Bari
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Giovinazzo gratis
nella tua e-mail