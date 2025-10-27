Politica
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
Una sola lista, Puglia pacifista e popolare, per l'unica donna scesa in campo
Giovinazzo - lunedì 27 ottobre 2025
Sabato 25 ottobre, alle 12.00, scadeva la possibilità di presentare le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Di seguito tutti i candidati a Bari dell'unica lista a sostegno dell'unica donna candidata presidente, Ada Donno.
Daniela CATERINO
Ada DONNO
Silvio D'URSO
Vincenzo Paolo GRANELLA
Mimmo LASTELLA
Maurizio LATTARULI
Silvia LOPRIENO
Giovanna MONTRONE
Ivana PALIERI
Nicola RATANO
Sara RICCI
Vito Matteo SCHINO
Nicola SIGNORILE
Francesco VIOLANTE
Florena ZERMO
Puglia pacifista e popolarePier Paolo CASERTA
Daniela CATERINO
Ada DONNO
Silvio D'URSO
Vincenzo Paolo GRANELLA
Mimmo LASTELLA
Maurizio LATTARULI
Silvia LOPRIENO
Giovanna MONTRONE
Ivana PALIERI
Nicola RATANO
Sara RICCI
Vito Matteo SCHINO
Nicola SIGNORILE
Francesco VIOLANTE
Florena ZERMO