Decaro-Lobuono
Decaro-Lobuono
Politica

Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento

Entra nel vivo la campagna elettorale

Giovinazzo - sabato 11 ottobre 2025
C'era anche il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ieri mattina a Bari per lanciare la campagna elettorale di Luigi Lobuono quale candidato alla presidenza della Regione Puglia. Con lui anche il Viceministro della Giustizia e coordinatore metropolitana di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ed il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre.

L'ex presidente della Fiera del Levante ha ribadito come ci sia bisogno di smetterla con gli «slogan proposti ai pugliesi negli ultimi vent'anni, bisogna sostituirli con qualcosa di concreto. Lobuono ha ringraziato quindi i vertici nazionali dei partiti della coalizione di centrodestra che gli hanno dato questa possibilità e si è soffermato sullo stato delle cose in Puglia, al di là della propaganda di centrosinistra: «Vorrei conoscere - ha detto ironico il candidato della coalizione di centrodestra - chi ha scritto i programmi del centrosinistra di quindici, dieci e cinque anni fa. Se davvero in quei programmi c'era scritto qualcosa sugli otto mesi che ci sono da attendere per una risonanza magnetica, che stiamo assistendo allo sterminio degli ulivi dal Salento sino a sfiorare oggi il foggiano o se davvero hanno previsto che per andare da Bari a Roma bisogna spendere duemila euro con un aereo».
Lobuono ha quindi iniziato la sua campagna elettorale all'attacco, sperando di recuperare il tempo perso dalla sua coalizione per indicare un nome ed ha lanciato la sfida al suo avversario: «Ritorno dopo vent'anni - ha detto -. Batterlo non è impossibile». Il Ministro Lollobrigida ha invece ribadito la compattezza di tutti i partiti che lo sostengono e quanto Lobuono possa essere una «novità rispetto ad Emiliano, un'esperienza di governo che crediamo abbia deluso i cittadini pugliesi». Il Ministro dell'Agricoltura ha infine sottolineato, così come Gemmato e Sisto, come la Puglia si "meriti" una continuità con il buon Governo nazionale e dunque sia giunto il momento che questo accada.

Sull'altro versante, Antonio Decaro, candidato per il centrosinistra ha fatto visita nelle scorse giornate in alcuni comuni salentini, puntando soprattutto a riannodare i fili con una provincia che ha sempre sentito Bari come capoluogo-patrigno. Intanto sembra ormai pronta la lista "Decaro presidente", secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.
La squadra dovrebbe essere ufficializzata entro domenica 12 ottobre. Al suo interno dovrebbero candidarsi amministratori locali ed esponenti della società civile, come Gloria Giuseppina Giammarelli, avvocata ed esperta di procedure per finanziamenti nazionali ed europei.
Nel Partito Democratico sembrano certe le presenze di Ubaldo Pagano, Francesco Paolicelli e Lucia Parchitelli, e degli assessori comunali baresi Pietro Petruzzelli ed Elisabetta Vaccarella. Il segretario provinciale Pino Giulitto punta a ripetere l'exploit di cinque anni fa, quando il PD fu suffragato nella Città Metropolitana di Bari con ben 105mila preferenze.
  • Elezioni Regionali Puglia
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
10 ottobre 2025 A Giovinazzo nuova apertura straordinaria del Dolmen di San Silvestro
Altri contenuti a tema
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Nel 2004 era stato in corsa per la poltrona di sindaco di Bari
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Attualità Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista» Vendola si candida e spiega: «Un pezzo di Puglia mi ha chiesto di tornare in pista» Poi le precisazioni su cosa intenda lui con l'espressione "campo largo"
Elezioni regionali, l'analisi del voto di Articolo Uno Giovinazzo Elezioni regionali, l'analisi del voto di Articolo Uno Giovinazzo Soddisfazione per il risultato del centrosinistra ed un monito ad evitare trasformismi
Emiliano fa già festa: «Straordinaria prova di democrazia» Emiliano fa già festa: «Straordinaria prova di democrazia» Il distacco da Fitto è tra i 6 e gli 8 punti a scrutinio ancora aperto
Elezioni 2020, ecco come si vota Elezioni 2020, ecco come si vota Vademecum per le regionali e per la consultazione referendaria di domenica 20 e lunedì 21 settembre
Anita Maurodinoia a Giovinazzo: la nostra intervista Sponsorizzato Anita Maurodinoia a Giovinazzo: la nostra intervista La candidata al Consiglio regionale della Puglia ha fatto visita al suo comitato elettorale promosso da Alfonso Arbore
La Puglia ce la fa, la carica dei giovani pugliesi per Michele Emiliano La Puglia ce la fa, la carica dei giovani pugliesi per Michele Emiliano Più di 130 comitati e oltre 7mila volontari, questa la rete spontanea su tutto il territorio regionale e anche all’estero
Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP
10 ottobre 2025 Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo
Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
10 ottobre 2025 Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice
Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
10 ottobre 2025 Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
10 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite»
Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale
9 ottobre 2025 Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale
Alberi sui lungomari: le perplessità dei cittadini e le risposte del sindaco
9 ottobre 2025 Alberi sui lungomari: le perplessità dei cittadini e le risposte del sindaco
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.