Luigi Lobuono. <span>Foto Ruggiero De Virgilio </span>
Luigi Lobuono. Foto Ruggiero De Virgilio
Politica

Elezioni regionali, Luigi Lobuono ammette la larga sconfitta

Il candidato del centrodestra staccato di molti punti da Decaro

Giovinazzo - lunedì 24 novembre 2025 17.43
«Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, a Decaro il mio "in bocca al lupo" per il lavoro che lo aspetta. L'ho già chiamato e gli ho fatto gli auguri. In alcune zone ho raggiunto anche il 65% dei consensi, ma non basta. Nei prossimi anni ci sarà continuità col governo di centrosinistra uscente».

Così Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alle elezioni regionali della Puglia. Per lui circa il 35% delle preferenze, un abisso rispetto al suo avversario partito con larghissimo anticipo.

«Dispiace - ha aggiunto Lobuono - che ci sia un dato: il 60% degli aventi diritto non ha votato. Dato preoccupante per la tenuta democratica della regione e più in generale del Paese. La politica deve tentare di riconquistare quella larga fetta di cittadini, è interesse di tutti. Bisogna trovare soluzioni per semplificare anche le operazioni di voto, dovremmo rifletterci tutti. Ringrazio chi mi ha sostenuto; siamo partiti in ritardo, ho percorso 16mila chilometri in soli 30 giorni, sono un imprenditore e non un politico. Avrei voluto dare un contributo ai cittadini pugliesi, ma loro hanno scelto diversamente. Ringrazio - ha concluso - chi mi ha votato e annuncio che resterò in Consiglio regionale, con senso di responsabilità e fair play da tenere nelle sedi istituzionali. La mia non sarà una opposizione urlata».
  • Elezioni Regionali Puglia
  • Luigi Lobuono
Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
24 novembre 2025 Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 Attualità Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 I dati forniti dal Ministero dell'Interno
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Speciale Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Il candidato consigliere del centrodestra si augura un futuro migliore per la squadra di calcio della Città metropolitana
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Una sola lista, Puglia pacifista e popolare, per l'unica donna scesa in campo
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese Sono sei le liste a sostegno dell'ex sindaco Antonio Decaro
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra nel Barese Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra nel Barese Sono quattro le liste a sostegno di Luigi Lobuono. In Forza Italia c'è Tommaso Depalma
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento Entra nel vivo la campagna elettorale
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono In Veneto correrà il leghista Stefani. Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Nel 2004 era stato in corsa per la poltrona di sindaco di Bari
Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia di Bari
24 novembre 2025 Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia di Bari
Elezioni regionali, l'affluenza definitiva a Giovinazzo
24 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza definitiva a Giovinazzo
La foto di Giuseppe Palmiotto è un acquerello al crepuscolo
24 novembre 2025 La foto di Giuseppe Palmiotto è un acquerello al crepuscolo
Seggi al freddo, la protesta del Sinafi: «Ci recheremo dal prefetto di Bari»
24 novembre 2025 Seggi al freddo, la protesta del Sinafi: «Ci recheremo dal prefetto di Bari»
Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari
24 novembre 2025 Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 23.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 23.00
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.