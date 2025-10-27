Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese

Partito Democratico



Movimento Cinque Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra



Decaro Presidente

Popolari con Decaro



Per la Puglia

Alle 12.00 di sabato 25 ottobre scadeva la possibilità di presentare le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Di seguito tutti i candidati a Bari delle liste a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, l'ex sindaco Antonio Decaro.Ubaldo PAGANOFrancesco PAOLICELLILucia PARCHITELLIPietro PETRUZZELLILorenzo PLANTAMURAGesualdo SANSEVERINOAngela Assunta SPILOTROElisabetta VACCARELLAAnna SALVAGGIULOAlessandra ADDANTESilvia CONTENTODaniela DI BELLOGiovanna Maria FERRIVincenzo FORZATIMaria LIMITONECostantino MORENAMaria LA GHEZZAAldo PATRUNOAngela Anna Bruna PIARULLIViviana GUARINIMichele LOPORCAROAntonello DELLE FONTANEGiovanni LAMORGESEMario BRANDIDaniela DE MATTIADario LA FORGIASilvia FRACCALVIERIGiancarlo MIMIOLAGiuseppe CALABRESEJarban BASSENStefania MAGGIOREMichele AMORUSONichi VENDOLAMichele ARSALEDonatella AZZOLLINIAntonio BRAMANTEGano CATALDORina CAPORUSSOElena GENTILERaffaella LOVREGLIOMaria Angela MASTRONARDIMimmo LOMELOAntonio MAZZONENicola PACEInes PIERUCCISilvia RANAPriscilla RAGUSOFrancesca SBIROLIVenere ALTAMURAFrancesca BOTTALICODavide CARLUCCIAnna COLASUONNOFrancesco CRUDELEGloria GIAMMARELLIAttilio GUARINIPasquale LOIACONOGiovanni LOMORORocco MANGINIBeppe MONTEBRUNOMaurizio PACEAlessandro PALMIERIGiovanna Teresa PONTIGGIAGiosy RUCCIFelice SPACCAVENTOGianni STEAPietro BRESCIAIliana CIAMPOChiara DE ANGELISAntonella DI GENNAROAntonio FERRANTEIolanda GALIANOAddolorata GIOVEMonica LIVORTIMassimo MACINAMilena MATERAMaria Sabrina MEROLLAMarilisa PORRECAChiara SERVEDIOPasqua SICOLIMichele TRAVERSASaverio TAMMACCOAntonia APPICESalvatore CAMPANELLIVito D'AMATOMaria Giuseppa DE DONATOAngela DEFLORIOMaria Filippa DIGIESIAngelo GALIANOGiuseppina GATTULLO PICCIARELLIAnna Maria GENCOSimone GENTILEVincenzo MASTRODONATOLucia PARTIPILOCristina PENNISISergio POVIACarmela RESSA