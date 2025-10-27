Politica
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra nel Barese
Sono sei le liste a sostegno dell'ex sindaco Antonio Decaro
Giovinazzo - lunedì 27 ottobre 2025
Alle 12.00 di sabato 25 ottobre scadeva la possibilità di presentare le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Di seguito tutti i candidati a Bari delle liste a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, l'ex sindaco Antonio Decaro.
Partito DemocraticoUbaldo PAGANO
Francesco PAOLICELLI
Lucia PARCHITELLI
Pietro PETRUZZELLI
Lorenzo PLANTAMURA
Gesualdo SANSEVERINO
Angela Assunta SPILOTRO
Elisabetta VACCARELLA
Anna SALVAGGIULO
Alessandra ADDANTE
Silvia CONTENTO
Daniela DI BELLO
Giovanna Maria FERRI
Vincenzo FORZATI
Maria LIMITONE
Costantino MORENA
Maria LA GHEZZA
Movimento Cinque Stelle
Aldo PATRUNO
Angela Anna Bruna PIARULLI
Viviana GUARINI
Michele LOPORCARO
Antonello DELLE FONTANE
Giovanni LAMORGESE
Mario BRANDI
Daniela DE MATTIA
Dario LA FORGIA
Silvia FRACCALVIERI
Giancarlo MIMIOLA
Giuseppe CALABRESE
Jarban BASSEN
Stefania MAGGIORE
Michele AMORUSO
Alleanza Verdi e SinistraNichi VENDOLA
Michele ARSALE
Donatella AZZOLLINI
Antonio BRAMANTE
Gano CATALDO
Rina CAPORUSSO
Elena GENTILE
Raffaella LOVREGLIO
Maria Angela MASTRONARDI
Mimmo LOMELO
Antonio MAZZONE
Nicola PACE
Ines PIERUCCI
Silvia RANA
Priscilla RAGUSO
Francesca SBIROLI
Venere ALTAMURA
Decaro Presidente
Francesca BOTTALICO
Davide CARLUCCI
Anna COLASUONNO
Francesco CRUDELE
Gloria GIAMMARELLI
Attilio GUARINI
Pasquale LOIACONO
Giovanni LOMORO
Rocco MANGINI
Beppe MONTEBRUNO
Maurizio PACE
Alessandro PALMIERI
Giovanna Teresa PONTIGGIA
Giosy RUCCI
Felice SPACCAVENTO
Popolari con DecaroGianni STEA
Pietro BRESCIA
Iliana CIAMPO
Chiara DE ANGELIS
Antonella DI GENNARO
Antonio FERRANTE
Iolanda GALIANO
Addolorata GIOVE
Monica LIVORTI
Massimo MACINA
Milena MATERA
Maria Sabrina MEROLLA
Marilisa PORRECA
Chiara SERVEDIO
Pasqua SICOLI
Michele TRAVERSA
Saverio TAMMACCO
Per la Puglia
Antonia APPICE
Salvatore CAMPANELLI
Vito D'AMATO
Maria Giuseppa DE DONATO
Angela DEFLORIO
Maria Filippa DIGIESI
Angelo GALIANO
Giuseppina GATTULLO PICCIARELLI
Anna Maria GENCO
Simone GENTILE
Vincenzo MASTRODONATO
Lucia PARTIPILO
Cristina PENNISI
Sergio POVIA
Carmela RESSA