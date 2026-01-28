Benedizione della gola - San Biagio. <span>Foto Marzia Morva</span>
Benedizione della gola - San Biagio. Foto Marzia Morva
Religioni

San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo

Il 3 febbraio nella Chiesa di San Giovanni Battista

Giovinazzo - mercoledì 28 gennaio 2026
Anche Giovinazzo festeggerà martedì 3 febbraio la memoria liturgica di San Biagio. Come da tradizione il programma varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine presieduta dal priore Gaetano "Nino" Marzella, sarà fitto sin dal mattino all'interno della chiesa di San Giovanni Battista. Una tradizione antichissima - è bene precisarlo - che la confraternita rinnova ogni anno con autentico spirito cristiano di devozione e carità.

IL PROGRAMMA COMPLETO
Sotto la guida dell'assistente spirituale, Padre Pasquale Rago, si inizierà alle 8.30 con la recita del Santo Rosario ed a seguire, alle 9.00, chi vorrà potrà partecipare alla prima celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio il clou: alle 17.30 vi sarà un'adorazione eucaristica, mentre alle 18.30 avrà luogo dapprima la recita dei Vespri, seguita dalla benedizione eucaristica.
Infine dalle 19.00 la santa messa in sinodalità con la parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo.
Al termine delle celebrazioni liturgiche vi sarà l'atto di affidamento a San Biagio, vescovo e martire, con la tradizionale benedizione della gola, dei pani e dei taralli.
  • Arciconfraternita Maria SS del Carmine
  • San Biagio
Il Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo è realtà
28 gennaio 2026 Il Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo è realtà
"Inglese senza età ", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie
28 gennaio 2026 "Inglese senza età", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie
Altri contenuti a tema
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Musica Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata Ieri sera, 15 settembre, il concerto all'interno della rettoria di San Giovanni Battista
Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo Chiesa locale Madonna Addolorata ed Esaltazione della Santa Croce: doppio appuntamento a Giovinazzo La statua della Vergine, una delle più antiche a Giovinazzo, ha visto completarsi il restauro di una cifra d'argento
Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo Celebrazioni ed eventi culturali dall'11 al 15 settembre a cura dell'Arciconfraternita del Carmine
Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista L'effigie sarà esposta all'adorazione dei fedeli sino al 7 settembre
BVM del Monte Carmelo: gli appuntamenti liturgici a Giovinazzo BVM del Monte Carmelo: gli appuntamenti liturgici a Giovinazzo Entrano nel vivo i festeggiamenti alla Parrocchia San Giuseppe. Santa messa anche in Cattedrale
In Cattedrale benedetto il nuovo abito della Madonna del Carmelo In Cattedrale benedetto il nuovo abito della Madonna del Carmelo Si tratta dell'effigie dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
Arciconfraternita del Carmine, stasera la benedizione del nuovo abito della Madonna del Carmelo Arciconfraternita del Carmine, stasera la benedizione del nuovo abito della Madonna del Carmelo Celebrazione eucaristica alle 19.00
Compianto su Cristo Morto nella chiesa di San Giovanni Battista Eventi e cultura Compianto su Cristo Morto nella chiesa di San Giovanni Battista Appuntamento alle 18.30
Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello "
27 gennaio 2026 Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello"
Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo
27 gennaio 2026 Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo
Referendum giustizia, le ragioni del "NO " in un incontro a Giovinazzo
27 gennaio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo
Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
26 gennaio 2026 Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
26 gennaio 2026 Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
26 gennaio 2026 L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
25 gennaio 2026 Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.