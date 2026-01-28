San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Anche Giovinazzo festeggerà martedì 3 febbraio la memoria liturgica di San Biagio. Come da tradizione il programma varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine presieduta dal priore Gaetano "Nino" Marzella, sarà fitto sin dal mattino all'interno della chiesa di San Giovanni Battista. Una tradizione antichissima - è bene precisarlo - che la confraternita rinnova ogni anno con autentico spirito cristiano di devozione e carità.Sotto la guida dell'assistente spirituale, Padre Pasquale Rago, si inizierà alle 8.30 con la recita del Santo Rosario ed a seguire, alle 9.00, chi vorrà potrà partecipare alla prima celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio il clou: alle 17.30 vi sarà un'adorazione eucaristica, mentre alle 18.30 avrà luogo dapprima la recita dei Vespri, seguita dalla benedizione eucaristica.Infine dalle 19.00 la santa messa in sinodalità con la parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo.Al termine delle celebrazioni liturgiche vi sarà l'atto di affidamento a San Biagio, vescovo e martire, con la tradizionale benedizione della gola, dei pani e dei taralli.