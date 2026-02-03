Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola

Lafesteggia quest'oggi, 3 febbraio, la solennità divissuto nel terzo secolo dopo Cristo, vescovo e santo armeno, venerato sia dalla Chiesa cattolica sia da quella ortodossa. Fu un medico e vescovo della città dell'Armenia Minore e morì martire in epoca tardo-antica. È riconosciuto come taumaturgo e quindi, tra le sue peculiarità, quella di essere il protettore e guaritore della gola.Giovinazzo lo festeggerà con una serie di appuntamenti liturgico voluti dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine e che si svolgeranno all'interno della rettoria di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine.Sotto la guida dell'assistente spirituale, Padre Pasquale Rago, si inizierà alle 8.30 con la recita del Santo Rosario ed a seguire, alle 9.00, chi vorrà potrà partecipare alla prima celebrazione eucaristica.Quindi nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, vi sarà un'adorazione eucaristica, mentre alle 18.30 avrà luogo dapprima la recita dei Vespri, seguita dalla benedizione eucaristica. A seguire, alle 19.00, avrà luogo la santa messa in sinodalità con la parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Al termine delle celebrazioni liturgiche vi sarà, vescovo e martire, con la tradizionale benedizione della gola, dei pani e dei taralli.