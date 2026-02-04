San Biagio - benedizione della gola. <span>Foto Marzia Morva</span>
San Biagio - benedizione della gola. Foto Marzia Morva
Religioni

San Biagio, a Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola nella chiesa di San Giovanni Battista

Padre Pasquale Rago: «Lui ci dona la forza di riuscire a superare la sofferenza e le difficoltà»

Giovinazzo - mercoledì 4 febbraio 2026 12.49
La festività liturgica in onore di San Biagio di Sebaste, come da antica e sentita tradizione locale è stata celebrata martedì 3 febbraio nell'antica chiesa di San Giovanni Battista, situata in piazza Benedettine, nel centro storico di Giovinazzo.
La chiesa, annessa all'antico ex convento delle Benedettine, ha accolto un alto numero di fedeli in preghiera, ospitando le celebrazioni della festività liturgica come avviene da un po' di anni a questa parte, in quanto nella sede della Confraternita di Maria Santissima del Carmine, in via Cattedrale, si trova un antico quadro raffigurante San Biagio, ma non è possibile svolgere questo momento di preghiera perché ci sono in corso lavori di messa in sicurezza.
La celebrazione eucaristica, come tutti i momenti di preghiera svoltisi nella giornata del 3 febbraio, è stata officiata dall'assistente spirituale Padre Pasquale Rago, che è anche il rettore della chiesa. Con lui nella celebrazione il diacono Vincenzo Piccininni.

L'OMELIA DI PADRE PASQUALE RAGO
«Donare la vita per il Signore, questo è il mistero della liturgia di oggi. Le tribolazioni, dice San Paolo ai romani, se vissute con amore producono pazienza e da qui la speranza. Le tribolazioni producono lo sconforto, la paura e il dolore, ma se sono unite alla pazienza diventano elementi di speranza. Se l'uomo si lascia aiutare dal Signore riceve il giusto apporto. La vita di San Biagio vive in armonia totale con la natura; era un eremita, viveva in compagnia di animali a dimostrazione che anche gli opposti, coloro che sono diversi possono vivere insieme. Don Tonino Bello la definirebbe "Convivialità delle differenze". San Biagio è martire, attraverso la sua intercessione dona a noi la forza di riuscire a superare la sofferenza e la difficoltà. In lui troviamo un testimone credibile della vita di Cristo. Il nostro essere cristiani è essere testimoni di Cristo e della sua parola. Non dobbiamo soccombere nelle tribolazioni; se ci affidiamo alla preghiera riusciamo a superare tutto "Siamo così come siamo", non dobbiamo essere diversi da quello che siamo realmente. Il Signore ci vuole bene così come siamo anche se siamo fragili. San Biagio con il suo martirio e la sua passione per Cristo continua a parlare agli uomini. La devozione per San Biagio nasce nella chiesa del Carmine in cui è custodito il quadro del suo Martirio».

LA BENEDIZIONE CONCLUSIVA
La festività liturgica ha confermato l'intensa fede racchiusa in questa giornata di preghiera in onore di San Biagio. «Ringrazio i seminaristi nella Giornata delle Missioni dei giovani; dodici seminaristi sono distribuiti in tutte le chiese di Giovinazzo - ha così affermato padre Pasquale Rago al termine della Messa -. Ringrazio le Confraternite di S. Maria del Carmine e della Chiesa di San Giovanni Battista e tutti coloro i quali hanno collaborato per la migliore riuscita della cerimonia liturgica che mette in risalto la fede che in molti riponiamo in San Biagio».
Alla fine della celebrazione, Padre Pasquale Rago, accompagnato dal diacono Vincenzo Piccininni, ha impartito la benedizione della gola ai fedeli raccolti in preghiera, dopo aver benedetto, come da tradizione anche il pane.
7 fotoSan Biagio 2026
San Biagio 2026San Biagio 2026San Biagio 2026San Biagio 2026San Biagio 2026San Biagio 2026San Biagio 2026
  • San Biagio
Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
4 febbraio 2026 Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa
PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
4 febbraio 2026 PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»
Altri contenuti a tema
Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola Attualità Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola Dalle 17.30 nella chiesa di San Giovanni Battista in piazza Benedettine
San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo San Biagio e la benedizione della gola: il programma a Giovinazzo Il 3 febbraio nella Chiesa di San Giovanni Battista
San Biagio, ieri sera a Giovinazzo il rito della benedizione della gola - FOTO e VIDEO Chiesa locale San Biagio, ieri sera a Giovinazzo il rito della benedizione della gola - FOTO e VIDEO Messa solenne all'interno della chiesa di San Giovanni Battista
San Biagio, a Giovinazzo stasera il rito della benedizione della gola San Biagio, a Giovinazzo stasera il rito della benedizione della gola Celebrazione eucaristica alle 19.00 nella chiesa di San Giovanni Battista
Giovinazzo il 3 febbraio festeggia San Biagio: il programma Giovinazzo il 3 febbraio festeggia San Biagio: il programma Santa messa solenne alle 19.00 nella chiesa di San Giovanni Battista con il rito della benedizione della gola
A Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola in onore di San Biagio A Giovinazzo l'antico rito della benedizione della gola in onore di San Biagio Le celebrazioni si sono tenute sabato 3 febbraio nella chiesa di San Giovanni Battista
Giovinazzo in festa per San Biagio: programma Giovinazzo in festa per San Biagio: programma Il 3 febbraio la tradizionale benedizione della gola, dei pani e dei taralli
Giovinazzo celebra la solennità di San Biagio Chiesa locale Giovinazzo celebra la solennità di San Biagio Il programma completo delle celebrazioni liturgiche
Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
4 febbraio 2026 Rifiuti in piazza Benedettine, dito puntato su alcuni B&B della zona
AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
4 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti
In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
3 febbraio 2026 In Concattedrale celebrata la Presentazione del Signore - FOTO
Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola
3 febbraio 2026 Giovinazzo festeggia San Biagio, oggi il rito della benedizione della gola
Vigili del Fuoco, Savino Stallone è il nuovo comandante ad Ascoli Piceno
3 febbraio 2026 Vigili del Fuoco, Savino Stallone è il nuovo comandante ad Ascoli Piceno
Olio, Coldiretti Puglia: «Annata di alta qualità e valore record»
3 febbraio 2026 Olio, Coldiretti Puglia: «Annata di alta qualità e valore record»
Rubano olive, ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri
2 febbraio 2026 Rubano olive, ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri
Sinistra Italiana Giovinazzo condanna le violenze di Torino e risponde a Depalma
2 febbraio 2026 Sinistra Italiana Giovinazzo condanna le violenze di Torino e risponde a Depalma
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.