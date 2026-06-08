Corpus Domini 2026. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Corpus Domini 2026. Foto Giuseppe Dalbis
Religioni

Cristo nell'eucarestia: il cammino comune della Chiesa giovinazzese - FOTO

Celebrato ieri il Corpus Domini culminato con la processione per le vie cittadine del SS Sacramento

Giovinazzo - lunedì 8 giugno 2026
Per la Chiesa Cattolica il termine teologico è "transustanziazione", ovvero la presenza di Cristo nell'ostia consacrata. Il Corpo di Cristo non figuratamente, ma l'intera sostanza del pane diventa il suo corpo, il vino diventa il suo sangue al momento della consacrazione.
Questo è il Corpus Domini, solennità centrale nell'anno liturgico, celebrato ieri, 7 giugno, anche dalla comunità di fedeli e dal clero giovinazzese.

Alle 19.30 la santa messa solenne celebrata all'esterno della parrocchia di Maria SS Immacolata di viale Moro, da dove, al termine, si è dipanata una processione che ha portato l'ostensorio con il SS Sacramento per le strade di Giovinazzo, "scortato" dalla confraternita omonima guidata dal priore Nicola Gagliardi e da tutto il clero cittadino.

Tanti i fedeli che vi hanno preso parte, enorme la partecipazione emotiva. In centinaia hanno accolto la processione in piazza Vittorio Emanuele II e intensissimo è stato il momento conclusivo della benedizione solenne impartita dal sagrato della Concattedrale di Santa Maria Assunta che dà su via Marina.
Nelle nostre foto e nel video che vi proponiamo, il sunto in immagini di una solennità importantissima nella tradizione cattolica.
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