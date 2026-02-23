Solenni Quarantore nella Cattedrale di Giovinazzo: il programma della tre giorni

Inizia oggi, lunedì 23 febbraio, il percorso quaresimale per ladopo la celebrazione del rito delle Ceneri di mercoledì 18 febbraio.All'interno dell'(entrata da piazza Duomo, accanto a quella della cripta) si celebreranno il 23, 24 e 25 febbraio le, una pia pratica devozionale cattolica che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento per circa quaranta ore consecutive, a simboleggiare il periodo temporale in cui Gesù sarebbe rimasto all'interno del sepolcro dopo la crocifissione. Si tratta, con ogni evidenza, di un momento di grande rilevanza spirituale, in realtà centrale nella preparazione alla Passione e Morte di Cristo ed alla Pasqua di Resurrezione. Di seguito vi proponiamo pertanto il programma completo.Ore 9.00 - Santa Messa ed esposizione del SS SacramentoOre 16.00 - Esposizione del SS SacramentoOre 18.00 - Rosario EucaristicoOre 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica