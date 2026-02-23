SS Sacramento
SS Sacramento
Religioni

Solenni Quarantore nella Cattedrale di Giovinazzo: il programma della tre giorni

Il 23, 24 e 25 febbraio inizio del percorso quaresimale con l'adorazione del SS Sacramento

Giovinazzo - lunedì 23 febbraio 2026
Inizia oggi, lunedì 23 febbraio, il percorso quaresimale per la Parrocchia Concattedrale, dopo la celebrazione del rito delle Ceneri di mercoledì 18 febbraio.

All'interno dell'oratorio dell'Arciconfraternita del SS Sacramento (entrata da piazza Duomo, accanto a quella della cripta) si celebreranno il 23, 24 e 25 febbraio le Solenni Quarantore, una pia pratica devozionale cattolica che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento per circa quaranta ore consecutive, a simboleggiare il periodo temporale in cui Gesù sarebbe rimasto all'interno del sepolcro dopo la crocifissione. Si tratta, con ogni evidenza, di un momento di grande rilevanza spirituale, in realtà centrale nella preparazione alla Passione e Morte di Cristo ed alla Pasqua di Resurrezione. Di seguito vi proponiamo pertanto il programma completo.

QUARANTORE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
23 - 24 - 25 febbraio 2026
Ore 9.00 - Santa Messa ed esposizione del SS Sacramento
Ore 16.00 - Esposizione del SS Sacramento
Ore 18.00 - Rosario Eucaristico
Ore 18.30 - Vespri solenni e benedizione eucaristica
  • Concattedrale di Santa Maria Assunta
  • Solenni Quarantore
