Uova di Pasqua AIL Giovinazzo
Uova di Pasqua AIL Giovinazzo
Associazioni

Raccolta fondi AIL a Giovinazzo: il bilancio

Grande il cuore dei giovinazzesi che hanno contribuito alla ricerca su leucemie, mieloma e linfomi

Giovinazzo - lunedì 8 giugno 2026
La raccolta è andata avanti anche nelle settimane successive ed il risultato raggiunto dai volontari AIL (Associazione Italiana lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma) è stato straordinario.

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo scorso i volontari sono stati presenti con le Uova di Pasqua AIL ai piedi di Palazzo di Città, ma non eravamo ancora riusciti a darvi il dato definitivo. Ci ha pensato la referente cittadina, Francesca Roberti, a completare le operazioni ed a fornircelo qualche giorno fa.

«Sono state vendute ben 283 uova (115 latte e 168 fondenti) - ci ha detto -, per un importo totale tra vendita ed oblazioni volontarie di circa 5000 euro (il rendiconto ufficiale si può visionare sul sito ufficiale di AIL BARI), un dato leggermente calante rispetto al 2025 ma non preoccupante dato che quest'anno la campagna si è svolta appena due mesi e mezzo dopo quella natalizia, causa la celebrazione della ricorrenza pasquale alta. Tutto ciò che abbiamo accolto - ha quindi evidenziato - comunque resta sempre un fattivo aiuto per i ricercatori, medici e personale sanitario in lotta quotidiana per sconfiggere le leucemie ed i mielomi e per sostenere le famiglie degli ammalati. Rinnoviamo altresì l'invito a chiunque voglia avvicinarsi per dare un contributo fattivo come volontario. La ricerca ha bisogno anche di un impegno nelle piazze e nelle strade delle nostre città- è la sottolineatura nient'affatto scontata di Roberti -. Per qualsiasi informazione in tale senso è possibile chiamare il numero 3490783736 (Francesca). Vi aspettiamo!».

I volontari AIL non vanno però in vacanza, come non può andare in vacanza la ricerca. AIL Giovinazzo sarà infatti presente con un banchetto informativo e la vendita di qualche gadget anche durante i due giorni della Sagra del Panino della nonna, in piazzale Salvo D'Acquisto, all'area mercatale, nei giorni 10 e 11 agosto. Ed anche allora si potrà contribuire fattivamente ad una battaglia che non può essere persa. Le uniche battaglie che vale la pena combattere.
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