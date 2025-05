PUG Giovinazzo, chiusa con successo la Conferenza di servizi con Regione e Ministero

«Si è chiusa con successo la Conferenza dei Servizi tra Comune, Regione e Ministero (Soprintendenza) preliminare alla conformità definitiva sul nostroAd annunciarlo attraverso i canali social un raggiante sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, convinto che questo sia il passo decisivo attraverso la sua approvazione definitiva e la città che verrà.«La tempistica verso l'approvazione definitiva è questa - ha rimarcato il primo cittadino -: fino al 31 luglio tempo riservato al Comune per consegnare le tavole e gli elaborati adeguati secondo gli esiti della conferenza; entro il 30 settembre la Regione porterà in giunta la delibera di conformità definitiva. A strettissimo giro approvazione finale in consiglio comunale. Superati pienamente - è stata la sottolineatura che sa tanto di sassolino dalla scarpa tolto dopo le accuse delle opposizioni - tutti i rilievi fatti da Regione (sezione urbanistica e Paesaggio) e Soprintendenza, per ogni ambito abbiamo trovato le idonee soluzioni per garantire l'equilibrio di tutti gli interessi legittimi coinvolti! Son stati 90 giorni di studio, confronto, applicazione, discernimento, passione. Ringrazio tutta la squadra di maggioranza che mi ha permesso di lavorare sereno a questo iter molto complesso insieme al progettista arch. Francesco Nigro, alla consigliera delegata al Pug Annamaria Sollecito, al dirigente ing. Daniele Carrieri, al geom. Nicolò De Simine e alla dott.ssa Carmelinda Denina dell'ufficio tecnico. Grazie anche al consigliere regionale delegato all'urbanistica Stefano Lacatena e a tutti gli uffici regionali coinvolti per il supporto prezioso e informato.Una giornata significativa per la Nostra città!», è stata la conclusione entusiasta.