«Attestata la compatibilità del PUG di Giovinazzo». Sollecito accusa le opposizioni di mistificazione

A seguito di un comunicato stampa diffuso dalle opposizioni in merito ale alla presunta bocciatura da parte della Regione Puglia, il sindaco di Giovinazzo,, smentisce categoricamente quanto diffuso a mezzo stampa e così replica:«La delibera di giunta regionale 1709 del 4 dicembre scorso ha attestato la compatibilità del PUG di Giovinazzo. Ci preme quindi smentire categoricamente quanto- spiega il sindaco Sollecito -. Il 30 gennaio prossimo, come previsto dall'iter di legge di formazione del PUG, si terrà la conferenza dei servizi per discutere alcune richieste di modifica avanzate dalla Regione nonché alcuni suggerimenti. Come accade per tutti i Comuni che hanno adottato e poi approvato il loro PUG.Ad ogni modo,evitiamo, quindi, il ricorso a frasi fatte tanto caro all'opposizione che nei fatti ha anche votato, con la maggioranza, gli emendamenti al PUG nell'ultimo Consiglio comunale anche quando si trattava di modificare al rialzo alcuni indici per salvaguardare le aspettative dei cittadini stessi».