Gli studenti del Liceo "Ferraris" di Molfetta a scuola di cittadinanza attiva a Giovinazzo

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Liceo Scientifico "Ferraris" di Molfetta.«Gli studenti dihanno vissuto un esempio di cittadinanza attiva, incontrando il 5 maggio scorso il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ha presentato ai cittadini di domani il nuovo PUG progettato per la nostra città.Il sindaco, con semplicità e competenza, ha introdotto l'incontro con un excursus storico sulle ex-acciaierie di Giovinazzo.Erano gli anni '60 -'70, periodo di massimo splendore e Giovinazzo vantava il PIL pro capite più alto della Puglia, con circa 1.200 dipendenti e un vasto indotto. Negli anni '80, crisi della produzione e tensioni sindacali portano al fallimento definitivo l'azienda nel 1985.Negli anni '90 il Ministero dell'Industria avvia la liquidazione. Tra il 1990 e il 1992, i terreni vengono venduti all'asta a privati (l'area è quindi oggi di proprietà privata e non pubblica).La presenza di questa industria molto vicino ad un' area ormai urbanizzata ha messo in evidenza problematiche Ambientali di notevole entità. La produzione di acciaio negli anni ha generato polveri sottili e depositi di metallipesanti che è stato necessario bonificare .Per decenni, gli scarti di lavorazione (denominati: loppa) sono stati riversati nella Lama Castello, deturpandola e inquinandola.Il Piano di Recupero e la Nuova Pianificazione ha previsto:1)Cambio di Destinazione; l'amministrazione ha adottato un nuovo Piano UrbanisticoGenerale (PUG), trasformando l'area da "industriale" a "mista" (residenziale e commerciale).2)La Strategia di Bonifica: Il cambio di destinazione obbliga i privati a bonificare per poter costruire, con la rimozione delterreno inquinato, che dovrà essere smaltito in discariche per rifiuti speciali.3) Interventi sulla Lama Castello: dal 2013 è in corso la bonifica della Lama, finanziata con fondi regionali e statali,per la rimozione della loppa; sono stati investiti oltre 8,5 milioni di euro in tre tranches. Tutta l'area diventerà un vastissimo parco di cui tutti potranno usufruire.Infine sono previsti ulteriori 6 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico e messa in sicurezza di lama castello, già oggi usufruibile per passeggiate e trekking.Gli studenti di quinta hanno potuto mettere a frutto conoscenze che hanno sviluppato durante gli studi di Scienze della Terra e che fra un mese dovranno dimostrare con gli esami di Stato. Hanno posto domande e ottenuto risposte direttamente dal primo cittadino. Questo è il modo migliore per crescere in autonomia e diventare "cittadini " attraverso il confronto con gli amministratori».